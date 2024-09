El nuevo rostro de Lucas (Andy y Lucas) por 6.000 euros: desvelamos el tratamiento al que se ha sometido

El pasado domingo, día 15 de septiembre, no sólo se celebraba el cumpleaños de Su Majestad la reina Letizia (52 años) o el del príncipe Harry de Inglaterra (40). Otro royal, en este caso musical, por sus años de éxitos en las listas de España y de fuera de nuestras fronteras, tenía protagonismo en los medios de comunicación.

Se trata de Lucas González (41), el cincuenta por ciento del mítico dúo Andy y Lucas, que se sentaba en el programa Socialité, de Telecinco, para conceder una íntima entrevista con motivo de sus 25 años en la industria. En cuanto el cantante apareció, las redes sociales empezaron a preguntarse qué podría haberse hecho Lucas en la cara para lucir aparentemente tan cambiado.

Este nuevo gesto en su rostro es evidente, y para poder conocer de primera mano a qué se debe esta clara metamorfosis, EL ESPAÑOL ha contactado con Lola Sopeña, gurú de la belleza y de la cirugía estética y directora de las clínicas Lola Sopeña. La respetada empresaria, en conversación con su equipo de cirujanos, ha dado respuesta a qué tratamientos o intervenciones podría haberse sometido el artista.

A la izquierda, Lucas González, el pasado mes de noviembre; a la derecha, este domingo. Gtres y Mediaset

En concreto, se habla de un tratamiento único y no de varios. Se trataría, pues, de una rinoplastia ultrasónica, llevada a cabo tras una operación de corrección de tabique. "Aprovechar una cirugía de corrección en el tabique o en el cartílago nasal para mejorar el aspecto estético de la nariz es algo muy común en los pacientes que necesitan someterse a este tipo de cirugías. Ya que tienes que entrar en un quirófano por una necesidad, ¿por qué no aprovechar para realizarse una mejora estética?", declaran a este diario desde la clínica Lola Sopeña.

Y prosiguen: "Esto es lo que debe haberse realizado nuestro querido Lucas, ya que si observamos el antes y después de su nariz, vemos que ahora luce una nariz con un tabique nasal perfectamente alineado, y una nariz más estrecha y atractiva. Dependiendo de la situación del paciente, este tipo de cirugía puede ser más o menos complicada, aunque las nuevas técnicas de rinoplastia ultrasónica han conseguido que se acorten los tiempos de recuperación y esta sea mucho menos traumática".

Lucas en el programa 'Socialité' este pasado domingo, 15 de septiembre. Mediaset

"De cualquier forma, siempre que nos hagamos una cirugía estética debemos contar con un primer mes de alta inflamación, -en el caso de esta cirugía, iría acompañada muy probablemente de hematomas-, por lo que si debemos mostrarnos en público deberíamos contar con un mínimo de tres semanas de recuperación", matizan desde la prestigiosa clínica de cirugía estética.

Y concluyen: "En los siguientes meses, esa inflamación irá bajando de forma paulatina, y el resultado total se verá al año, aunque esto no significa que pasadas esas tres semanas de recuperación no podamos hacer una vida totalmente normal". El presupuesto básico para una operación de este tipo rondaría los 6.000 euros aunque eso depende de los honorarios del cirujano y de la clínica donde se lleve a cabo la intervención.

Enfermedad y boda

El pasado noviembre, Andy y Lucas sorprendieron a todos sus fans al anunciar en El Hormiguero una gira de despedida antes de hacer un parón en su carrera conjunta. Una noticia, la de su separación, que dejó rotos a sus fans, que se preguntaban el porqué de esta inesperada decisión. El motivo, contó Lucas, son los problemas de salud que atraviesa.

"Desde hace un año, más o menos, me dan mareos. Me dijeron que tenía la tensión bastante alta y me derivaron al cardiólogo. Tengo una pequeña válvula y lo mejor es bajar un poco el ritmo", explicó Lucas en el programa de Pablo Motos (59). Por su parte, Andy, quien contó cómo había vivido todo el proceso, aclaró que no era una separación, sino "un descanso. No sabemos si vamos a volver".

Según desveló Lucas, sufre una cardiopatía, lo que la Fundación Española del Corazón define como una "enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias", es decir, "las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardiaco (miocardio)".

"Está bien, no se va a morir mañana, está muy controlado y todos estamos muy pendientes de él, lo mimamos un montón", dijo María José, la pareja de Lucas, a Europa Press poco después de la entrevista del dúo gaditano en El Hormiguero. La discreta novia de Lucas en los próximos meses se convertirá en su flamante esposa. Y es que en conversación con la revista Semana el autor de Tanto la quería confirmó que pasará por el altar con María José para "hacer más sólido nuestro compromiso, quiero formalizar lo que tenemos".