Luisa Carrasco, la otra abuela desconocida de Rocío Flores y David, y azote de su madre: su historia familiar

El pasado miércoles, en una nueva entrega de Rocío: contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco (43 años) aportó un duro informe en el que la imagen de Luisa Carrasco, la madre de Antonio David Flores (45), no quedó en un buen lugar. Siempre según la documentación que presentó la hija de Rocío Jurado en la serie documental, Luisa, en las testificales que se recolectaron con motivo de la nulidad eclesiástica, arguyó lo que sigue: "Es cierto que mi segundo nieto nació con ciertos problemas, achacables a la vida poco decente que su madre tuvo durante el parto".

Estas palabras, pronunciadas ante el Tribunal de la Rota, no fueron las únicas que empleó la madre de Antonio David. "Lo que puedo decir es que el padre de ella, (Pedro Carrasco), murió de un infarto y mi marido (Juan Flores) lleva dos años con alzhéimer por culpa de la vida desarreglada de Rocío", añadió Luisa Carrasco entonces.

La madre de Antonio David también acusa a Rocío Carrasco de ser la culpable de la muerte de Pedro Carrasco y del alzheimer que padece su marido #RocíoVerdad4 pic.twitter.com/o7uY9yIvlI — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 7, 2021

"De casta le viene al galgo. Yo creo que ella se ha retratado. Es una señora mayor, no voy a ser la que la juzgue o califique. En mi opinión es la mayor aberración que se le puede decir a una madre", sostuvo, deshecha en lágrimas, Rocío el pasado miércoles. Fueron, sin duda, unas manifestaciones que, nada más ver la luz, coparon la mayoría de los titulares en prensa.

Ahora bien, ¿cómo es la relación de Luisa Carrasco con su hijo y sus nietos, Rocío (24) y David Flores, en la actualidad? JALEOS tiene la respuesta. Según informa una persona muy allegada a la familia, Luisa ha sido todos estos años "una abuela abnegada, entregada a sus nietos". Y se apostilla: "No es justo nada de lo que está pasando ahora, rescatar todo eso es innecesario y es remover y hacer daño". Luisa siempre ha estado ahí, como cualquier madre y abuela, al cuidado de los suyos. Ahora, "está recibiendo todo el cariño que ella ha dado". Se explica que siente "devoción" por sus nietos, Rocío y David, pero, sobre todo, "por el niño. De hecho, es con quien más tiempo suele pasar. A él le encanta estar con ella".

El 'stories' que publicó Rocío Flores hace unos días.

Insiste la persona con la que se contacta que todos los Flores-Moreno son "una piña, una familia unida". Rocío Flores se independizó hace unos meses con su pareja, Manuel Bedmar, pero visita a su abuela con frecuencia siempre que está en Málaga. Cuando tiene que viajar por trabajo -como en la actualidad, que está en Madrid-, mantiene el contacto telefónico. "Para nada se corresponde la realidad con la imagen que están intentando dar", afirma con rotundidad esta fuente. Más allá de la madre de Olga Moreno -quien quiere también "con locura" a Rocío y David-, se recalca la adoración de Luisa y su capital papel en la familia, como núcleo duro. Hay que tener en cuenta que el padre de Antonio David, Juan Flores, falleció en 2014 a los 82 años de la enfermedad que, precisamente, hacía referencia Luisa ante La Rota: el alzhéimer. Según se desliza al otro lado, fue un hombre "muy querido" y que, pese a lo duro de la enfermedad, pudo disfrutar de sus cinco hijos hasta prácticamente el final de sus días. Ya en aquel año, 2014, se pudo ver cómo Rocío Flores -quien tras el delicado episodio con su madre en 2012, vivía ya con su padre- arropó a Antonio David en tan difícil trance. Para terminar, se explica la profunda relación que tiene Antonio David con su madre: "Es una unión muy especial, siempre han estado muy unidos. Luisa ama a todos sus hijos por igual, pero con David es distinto".

El documento que presentó Rocío Carrasco sobre su exsuegra, Luisa. Mediaset

El testimonio de Luisa Carrasco, que aparecía en los papeles que mostró Rocío, dejó sin palabras a la presentadora Carlota Corredera (46) y los colaboradores del programa. Criticaron, por una parte, el machismo que desprendía la expresión de "vida poco decente" con la que se refería a su exnuera. "Acusar a una mujer de ser infiel o de recurrir a las 'tatas' para el cuidado de sus hijos porque trabaja, es el primer paso para etiquetarla de mala madre", argumentó la psicóloga invitada al programa.

Las palabras de Olga en Honduras

Nada más pisar terreno hondureño, Olga Moreno (45) se rompía en lágrimas recordando a su familia: "Que en mi familia sigamos unidos y felices, igual que lo hemos sido hasta hoy". Y añadía: "Estoy tranquila, en un momento súper raro. No me lo creo, todavía no me hallo. Tengo sentimientos encontrados, todavía me cuesta trabajo porque no estoy acostumbrada a esto. Pero, sentimentalmente, estoy fuerte y bien. Me ha costado mis días, pero estoy bien, renovada".

Antes de lanzarse del helicóptero, proclamó toda una declaración de intenciones: "No puedo pensar en los niños, en nada, solo me centro en supervivencia. El salto se lo dedico a mis niños, que los echo mucho de menos, a mi marido, que si volviera a nacer me volvería a casar con él y a la persona que más quiero en el mundo, que ha luchado por sus hijos, mi madre". Horas antes de este momento, se confesaba así con su compañera Lara: "Desde chiquititos, les decía que yo era Oa, que mamá es su madre. Rocío (Flores) es pasión con su padre. Empecé a ganármela. Esa niña tiene un corazón grande. Yo con el niño no puedo, lo adoro. El niño es pasión con la abuela, con la Jurado. Se sabe todas las letras".

Antonio David Flores en una de sus últimas salidas públicas. Gtres

Por su parte, Antonio David valoró, horas más tarde, el inicio de concurso de su mujer: "La he visto muy bien y espero que tenga un buen concurso. Me gustaría que se la tratara como concursante y no se la vinculara conmigo". Sobre el último episodio de Rocío Carrasco, donde narra cómo Antonio David le entregó a su hijo con el brazo roto, el ex guardia civil responde, irónico: "Prefiero no hablar de este tema porque mi hijo era muy pequeño. Ya está su madre para hablar, que cuente lo que tenga que contar". Y remata: "Tengo la conciencia tranquila, los que están en mi casa son mis dos hijos. David con 17 años optó por vivir conmigo, que la gente se pregunte por qué".

[Más información: Tony, exguardaespaldas de Rocío Carrasco: "Cuando estaba Rocío Jurado, Antonio David cambiaba"]