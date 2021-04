10 de 10

El cantante ha recuperado esta imagen que ya compartió hace meses (y fue censurada por Instagram) para enviar un mensaje a su pareja: "Los muros se crean con ladrillos ALINEADOS donde no haya huecos por el que se pierda la fuerza, todavía no he visto un muro sólido creado con ladrillos en zigzag. La fuerza está en el alineamiento, en el hombro con hombro y en la piel con piel. Detrás de un gran hombre no hay una gran mujer, detrás de cualquiera lo único que hay es sombra. Yo siempre te quiero a mi lado juntos y fuertes. Brilla mi vida, brilla. Te quiero siempre donde te de la luz @beatrizluengo".