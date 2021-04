Rocío Carrasco: "Él me entregó a mi hijo David con el brazo roto por la mitad. No lo llevó a Urgencias"

Un nuevo episodio de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva ha visto la luz este miércoles. En concreto, el número 6, titulado Quién te crees tú. En él, Rocío Carrasco (43 años) continúa reescribiendo su vida, contando su historia más dura tras 25 años en silencio. Una historia de vida. Desvela Rocío la mayor condena a la que se ha tenido que enfrentar: la separación con sus hijos.

En esta nueva entrega, Rocío habla sobre su padre, Pedro Carrasco; de la relación que los unió, de la pelea que vivieron, de la conversación que los reconcilió ante la presencia de Raquel Mosquera (51), a la que también se dirige. Y, lo más importante, desvela siete informes psicosociales claves, elementales, que les realizaron a los cuatro miembros de la otrora feliz familia.

Episodio 6: Quién te crees tú

(Su padre, Pedro Carrasco, habla en el espacio Día a día, en el año 2000, sobre su adorada hija y, también, opina de Fidel, del que asegura entonces, receloso: "No es oro todo lo que reluce", "Sé tanto que sé hasta callarme")

1. "Yo ahí no tenía relación con él porque ya había pasado el accidente. Es verdad, mi padre no conocía a Fidel y por desgracia no le dio tiempo a conocerlo. Cuando ese año y pico pasa, en el que yo no tengo relación con mi padre, me llamó por teléfono para llevarle los Reyes a los niños. En un primer momento, le dije que no, que antes de que eso sucediese tenía que tener una conversación con él. Fidel me dijo que si yo no llamaba a mi padre y le decía que viniera, él se iba. Que yo tenía que hablar con él y así lo hice. Lo llamé".

Rocío Carrasco emocionada viendo a su padre, Pedro Carrasco. Mediaset

2. "Tuvimos una conversación muy larga, en presencia de su mujer, de la que era su mujer en ese momento. Fidel no quiso estar en esa conversación, porque no quería que me sintiera incómoda ni que mi padre lo estuviese. Esa conversación terminó pidiéndole mi padre a Fidel perdón y pidiéndomelo a mí, diciéndome que se había equivocado, que tenía miedo. Recelo a que Fidel pudiese ser del perfil del padre impío (Antonio David). Terminó de esa forma. Mi padre se fue para su casa".

"Mi padre no hizo eses con el coche por la discusión conmigo"

3. "Todo lo que se ha contado acerca de esa reunión, por parte de la que fue su mujer, es mentira. Mi padre no hubiese dicho nunca jamás, refiriéndose a mí, 'a esta hija de puta no vuelvo a verla'. A mí me cortan el cuello y las dos manos y mi padre no dice eso de mí. Mi padre no se fue en ese coche haciendo eses y pegando volantazos porque había tenido una pelea subida de tono conmigo".

4. "Mi padre se va haciendo eses por otra serie de circunstancias, no por eso. Por otras circunstancias, que ella sabe perfectamente. Y yo sé. Y ella sabe el porqué. Le quedará a ella en su mente. Esa conversación termina con un te quiero, con perdones, se pidió perdón llorando, porque él se dio cuenta que había metido la pata y que yo estaba dolida con razón suficiente. A partir de esa conversación todo eso pasó a otro plano que no tenía nada que ver".

5. "Esa vez es la última que yo veo a mi padre. Hablo con mi padre la última vez gracias a Fidel. Porque yo no tenía pensamiento de tener esa conversación. Pocos días después de esa conversación nos vamos a Sevilla, a pasar unos días, salí a hacer unas compras y llamó Fidel al teléfono, que fuéramos para la casa. Pensé que había pasado algo con él. Cuando llegué y subí, cuando abrí la puerta lo primero que vi fue a Fidel al final del pasillo y me dijo 'Ro, a tu padre le ha dado un infarto'. Yo le dije 'bueno, no pasa nada. Está Raquel con él, mañana vamos nosotros'. Pensaba que le había dado, pero que estaba bien, en el hospital. Cuando Fidel me escuchó decir eso, me hizo así con la cabeza -negando-. Y no hizo falta que me dijera nada más. Yo sabía que mañana no había. Nos fuimos corriendo para Madrid. Así me enteré".

Rocío Carrasco hablando de la muerte de su padre. Mediaset

6. "Sobre el día del entierro, no quiero recordar nada. En ese momento, se fue mi padre, pero no solo él. Se fue mi niñez. Yo era locura con mi padre. Se me fue un trozo de mí, por mucho que me peleara. Eso es lo que recuerdo. Con respecto a los abucheos -que recibió ese día-, si te soy sincera, para mí era mucho más importante lo que yo dejaba ahí que lo que pasara fuera. Sabía que aquello obedecía a una imagen que se había dado y al final la gente expresaba lo que en ese momento creían que era real. Se decía que yo no hablaba con mi padre, que no tenía relación con él..."

"(Antonio David) se presentó en el funeral"

7. "Esta persona (Antonio David) también se presenta en el funeral. Esta persona ha estado detrás de todo lo que a mí me ha pasado en 20 años. Siempre ha estado ahí, ¿qué es lo que hizo? Lo que vemos: promover. Por eso la gente responde así, a la imagen que se les ha planteado. ¿Quién la ha creado? El padre impío, junto a los medios y sus estrategias. Es capaz de eso y muchísimo más. Esa sensación no se sabe hasta que no se experimenta".

(Sobre si cree Rocío Carrasco que ha recibido todo el legado material/sentimental que su padre le habría dejado en herencia)

8. "¿De él? No, qué va. Para nada. Ese reloj famoso que yo lo quería -como llegaron a decir- porque era un rolex de oro, no. Qué va, esa es otra historia. A mí, quien me conoce, sabe perfectamente que no soy una persona ni interesada ni materialista. Ese reloj lo quería porque era el que siempre llevaba él y porque se lo regalaron con una inscripción en la parte de atrás de cuando se casó con mi madre. Si hubiera sido cualquier otro, también lo hubiese querido. Con ella (Raquel Mosquera) ni he tenido una conversación ni la voy a tener. La vi en el tanatorio, la vi en el entierro, luego hablé con ella en alguna que otra ocasión... y ya. Para mí esa señora, esa señorita, esa mujer, para mí no existe. Para mí existe, solo y exclusivamente, en lo que judicialmente se refiere. En el resto, nada. Voy a seguir como he seguido hasta ahora: poniéndolo en manos de la justicia".

Rocío Carrasco hablando sobre Raquel Mosquera. Mediaset

9. "La muerte de mi padre la sobrellevo con el calor de mis hijos, que eran muy pequeños. Con el calor de mi madre, con el calor de mi pareja en ese momento. Y llegando a la conclusión de que lo único que tenemos claro es que nacemos y nos morimos. Y que yo, afortunadamente, había disfrutado de mi padre, mucho. Y que él había conseguido todo lo que había querido. Que él también había disfrutado, que se había ido, pero que era ley de vida. No lo podía sobrellevar de otra manera que asimilándolo y entendiéndolo".

"Fidel se ha preocupado y ocupado de mis hijos"

10. "Fidel con mis hijos era y ha sido una persona que se ha preocupado y ocupado. Y desvivido como si fueran suyos, que siempre ha inculcado a esos niños que respetaran y que quisieran a su padre. Esos niños eran locura con Fidel. Ese titular (el de Antonio David asegurando que "le enferma" ver a Fidel con sus hijos) explica muchas cosas".

(Tras la sentencia de separación, Antonio David recurre y pide la custodia de sus hijos y que Rocío le pase un millón de pesetas al mes)

11. "Esa sentencia de Primera Instancia se recurre con Rodríguez Menéndez como abogado. En ese recurso se le pide a la Audiencia que el núcleo familiar seamos sometidos a un informe psicosocial adscrito al Juzgado. Que nos valore un equipo de psicólogos. Yo no me opongo a que eso ocurra, pero sí es verdad que para mí fue bastante traumático. Me pareció bastante fuerte y dantesco. Me acuerdo que fui con mi enano en brazos y con mi niña de la mano y cuando llegamos a la Audiencia, para ir a coger el ascensor, por allí pasaban policías con personas detenidas y con esposas. Mi hija estaba asustada, me decía 'mamá, ¿eso qué es? ¿Qué ha pasado?'".

Informe que psicoanaliza a Rocío Flores con cinco años. Mediaset

12. "Entonces tú tienes que entrar a explicarle a una niña de cinco años que tú a quien vas a ver es a una amiga de mamá y de su padre, que lo que quiere es hablar con nosotros y que esos son actores que están haciendo una película. De ese informe quiero leer varias partes. Esto lo dice un equipo de psicólogos del juzgado. Voy a empezar con la evaluación de los menores, en este caso de Rocío. Dice: 'Es a juicio de la madre una niña expresiva y cariñosa que no ha dado ningún problema. Cuando se instalan en Madrid siguen contando para el cuidado de la menor con la misma chica. Le preocupa (a la madre) el que puedan oír o ver cosas en todo este proceso que le hagan daño'. Yo ya le expreso a esa psicóloga el temor que tenía".

"La niña puede estar influenciada por el padre"

13. (Sigue leyendo el informe) "'La relación de la niña en casa es buena, en el colegio no tiene problemas y a su hermano le protege y está muy pendiente de él. Le preocupa en esta última etapa por ciertas verbalizaciones y expresiones' -que la niña me hace a mí, como que no me voy a ir de su lado o si la voy a abandonar-. En el informe dice 'que esta (la niña) pueda estar siendo influida negativamente por el padre. Se ve obligada, de alguna manera, a encubrir o mentir'. Yo nunca le hablo mal a mis hijos de su padre, jamás".

14. "Ellos en el informe dejan claro que en el tiempo que están en casa conmigo, yo estoy en casa, voy a trabajar, pero luego vuelvo. Y que solamente no estoy los días que ella se va con papá. Hay una parte de este informe que narra lo que ella era. Y dice 'imagen materna que atiende, controla y vigila y se preocupa. Con ella se identifica, se siente elegida, seguridad en la relación'. Esa era la imagen que mi hija tenía de mí con cinco años. Se sentía elegida y protegida, querida".

Parte del informe que describe a Antonio David Flores. Mediaset

15. "Sobre el padre, lo calca. Dice el informe: 'en su estructura de personalidad tendencia preferente en el señor Flores a resolver dificultades y buscar gratificaciones en una interacción afectiva con el entorno. Va a procesar afecto mientras desarrolla operaciones de resolución de problemas pudiendo las emociones ejercer una gran influencia en toda actividad su psíquica. (...) Se perturba y emociona con facilidad y las críticas le hacen mella. (...) Se exige fuerza de voluntad con una imagen social controlada y precisa apareciendo serio y responsable con obligaciones asumidas. (...) En su antagonismo, probabilidad de generar situaciones conflictivas'".

Otra parte del informe que analiza a Antonio David Flores. Mediaset

16. "El acuerdo que él quería era que le diera a los niños, que le diera una pensión compensatoria de 250.000 pesetas, y una pensión de medio millón de pesetas por cada niño. Él ha criado a esos niños diciéndoles que yo no trabajaba y hablando de ese ambiente, pese a que ellos han tenido la vivencia de todo lo contrario. Si creces solo con una versión de los hechos y si a ti un padre te va inculcando eso desde que eres muy pequeño, al final terminas creyéndotelo".

(Sobre el informe de Antonio David en el que dice que por esos niños han pasado ya "muchas tatas")

17. "¿Qué tatas? Han tenido dos tatas. Yo era una mujer que trabajaba por la mañana y que tenía que dejar a alguien al cuidado de un bebé porque la niña estaba en el colegio. Claro que sí, porque, si no, las madres trabajadoras, ¿qué hacemos? Porque él estaba trabajando, bueno, si se le puede llamar trabajar a lo que hacía. Trabajaba en humillarme, en descalificarme, en amargarme".

(Sobre la parte del informe en la que él asegura que, de quedarse con los niños, no pondría impedimento en que la madre fuera a verlos)

"Ahí empezó la semilla del mal"

Carrasco leyendo los informes. Mediaset

18. "¿Cómo va a poner impedimento si cada vez que fuese a verlos tendría siete portadas? Él siempre ha querido pedirlos, ir de padre doliente, de que no se les dejaba ver. Es incierto. Nunca los ha querido tener. No sabe lo que es pasar una noche de fiebre, no sabe lo que son los cólicos de lactante. Eso, en esa época, él no lo ha vivido. Y yo, por mucha tata, la que estaba ahí era yo".

19. "Creo que la pensión la ha pasado cuatro o cinco meses. Desde que se dictamina la sentencia para la separación, no pasó un centavo. Tuve que ponerlo en conocimiento del juzgado, de que nunca había pasado pensión, para que se le embargaran los sueldos que él percibía. Pero es que luego lo tenía que ver dándose golpes de pecho. Se le tuvieron que embargar 26.000 euros porque no había pasado la pensión. Pasó cuatro meses y fue con mucha posterioridad. Se agarró a que él no iba a pasar una pensión a una cuenta en la que estaba el novio de su madre".

(Sobre el informe en el que se detalla que Rocío Flores presentó "irregularidad en su rendimiento detectándose signos de ansiedad e impulsividad que pueden incidir en su rendimiento global")

20. "Ahí ya estaba empezando la semilla del mal. Ahí ya estaba haciéndole daño a su hija. Es el análisis de una niña de 5 años que está viviendo una situación terrorífica. Lo fuerte es que mis hijos han crecido con lo mismo que ha crecido el mundo entero. Ella (Rocío Flores) quería estar conmigo. Ella le dice a la psicóloga que cuando el padre la recoge hay prensa y no le gusta. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que no tenía que haber pasado nunca".

Rocío Carrasco, controlando la emoción en el episodio 6. Mediaset

21. "Yo empiezo a ver cosas que en un principio no le doy mayor importancia. Dormían cada uno en su habitación, con la luz apagada y la puerta cerrada. Porque en mi casa no había motivo para tener terrores nocturnos. Empiezo a notar que después de volver del fin de semana yo me acostaba y la niña salía al pasillo a chillar, a llamarme. Gritaba 'mamá, mamá'. La cogía y me tenía que meter con ella en la cama. Rocío me pide una noche que si puede dormir con su hermano y yo le digo 'vale, pero 15 minutos'. Cuando llegan esos 15 minutos, fui a apagar la luz y me dice 'la luz no, mamá'. Me saltó la alarma. Me senté con ella y le dije que qué pasaba. Se quedó mirándome y me dijo 'es que papá me ha dicho que cuando tú nos acuestas Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos'.

"Papá me ha dicho que nos dejáis solos"

22. "Cuando Rocío me dice eso con esa cara de creérselo, se me saltaron las lágrimas. Le dije 'no, cariño, eso no es verdad. No nos vamos a ningún sitio'. Cuando salí, me di el lote a llorar más grande porque me parece una crueldad que se le diga eso a un niño. Crueldad supina. El decirle que su madre se va cuando ellos duermen y se quedan solos. Ahí empiezo a notar que todo está cambiando".

23. "Ahí estaba empezando yo a no poder más, porque ya estaban mis hijos por medio. Veo toda la estrategia que se está haciendo alrededor, mis fuerzas empiezan a decaer. Por eso decía antes que vivía aterrada y por eso no tengo contacto con él. Por eso yo todo lo tengo que hacer a través del abogado, para que de todo lo que yo hiciera hubiera constancia. Cuando pasa todo esto, yo pongo a Paco en la puerta de mi casa para que sea él quien recoja a los niños. En una de esas ocasiones, se retrasa mucho. Paco sube y me lo cuenta. Era muy tarde, la niña tenía colegio al día siguiente, decido esperar. A la hora y media de que Paco me dijera, Paco toca el timbre y me dice que ya están con él. Paco se va y cuando tengo al niño en brazos, lo toco, le doy besos, veo que al tocarlo en el brazo tiene un bulto, un tamaño impresionante".

"Mi hijo tenía el brazo roto por la mitad"

24. "El niño, del dolor, pegó una voz. Del dolor, se quedó traspuesto. Le digo a Rocío que qué le pasaba al hermano. Me dice que se ha caído de una litera. La niña era la única fuente que yo tenía para enterarme, nunca los usé para eso, pero ante eso le digo 'mi vida, ¿y no ha ido el niño al médico?'. Y me dice 'no, me ha dicho que lo llevarías tú cuando lo tuvieras'. Le pregunto cuándo se había caído de la cama, y me dice que el viernes. Cuando Fidel ve el bulto me dice que teníamos que irnos a Urgencias, que el brazo estaba roto. A mí no me cabía en la cabeza todo eso, que un bebé pudiera estar con el brazo roto desde un viernes. Nos fuimos al hospital San Rafael. A ese niño le hacen una radiografía y ese niño tenía el brazo roto por la mitad".

La denuncia por negligencia que interpone Rocío contra Antonio David. Mediaset

25. "La doctora me miró a mí con desconfianza y me preguntó que cómo se había hecho el niño eso. Le dije 'no, discúlpeme, yo sé por lo que usted me está mirando así. Yo acabo de tener a los niños, que han estado con su padre'. De ahí me fui al juzgado de guardia a poner una denuncia por negligencia en los deberes de custodia. Denuncia que retiré posteriormente, porque una vez más no quería hacer nada que fuera en contra del padre de los niños. Por eso es por lo que yo no hago muchas cosas en mi vida, por la cara de esos dos niños. Porque yo quería que tuvieran una imagen que a la larga ha jugado en mi contra. Todo eso ha socavado mi integridad".

(Tras la emisión de un vídeo en que Antonio David asegura que su hija Rocío le hace preguntas, y que la niña tendría más estabilidad con él que al lado de su madre)

26. "Mi hija no me hacía preguntas a esa edad. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se refiere con estabilidad? ¿A enturbiar, a ennegrecer? Si algo les ha dado él, ha sido de todo menos estabilidad emocional. Me duele ver esas imágenes porque es traumático, me hace daño emocional y físico. Era un terror. Quería dejarme sola"

(5 de julio de 2002. Se ratifica su separación y Rocío consigue la custodia de sus hijos)

Rocío Carrasco hablando en el documental. Mediaset

27. "Eran días temidos, pero gracias a Dios salió. Ese procedimiento ha terminado. Ahí muere el procedimiento. A mí nunca un juez me ha quitado la custodia de mis hijos. No hay documento oficial, no existe, no es verdad. En ese momento, planteé la nulidad eclesiástica. Mis hijos no estaban bautizados porque yo no estaba bien. Entonces decidí que cuando ellos fuesen mayores, cuando hiciesen la Primera Comunión, que se bautizaran si ellos lo decidían".

(Se le leen a Carrasco las testificales de toda su familia tras la separación, y todos secundan su versión y sus palabras)

28. "Mi tía Gloria sabe que yo me volvía sola andando ese verano. Porque cuando quise separarme fui contándolo todo. Juan de la Rosa, si sabía algo, sería porque él pasaba mucho tiempo en Chipiona. Todos narran lo que ellos han vivido, lo que pasa es que luego todo da un giro de 180 grados. Ellos corroboran lo que yo he dicho, cosa de la que hoy se desdicen. Será porque tienen otro tipo de interés. Supongo que querrán resarcirse y vengarse de algunas cosas que ellos no consideran justas. Que lo son, pero que ellos no lo consideran".

(Se emite un informe en el que la madre de Antonio David responsabiliza a Rocío Carrasco de la enfermedad de su hijo David, "achacable a la vida poco decente que tuvo su madre durante el parto")

29. "Yo creo que ella sola se ha retratado. Yo no voy a ser la que... Es una señora mayor, no quiero juzgarla ni calificarla. Es la mayor aberración que se le puede decir a una madre. No voy a entrar ahí, creo que no hace falta".

