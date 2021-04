Jaime Martínez-Bordiú y su pareja Marta Fernández se casan en secreto tras 10 años de relación

Jaime Martínez-Bordiú (56 años) y su pareja sentimental Marta Fernández se han casado este miércoles en una notaría de Madrid y en la más estricta intimidad debido a la pandemia. Tan solo tres han sido los testigos de su 'sí, quiero'. Más tarde, y ya convertidos en marido y mujer, ambos, que llevaban 10 años de relación, se han desplazado a un restaurante para celebrar su unión.

Tal y como apunta ¡HOLA!, quien avanza la información, el ya matrimonio llevaba mucho tiempo con intenciones de formalizar su historia de amor, pero este momento se ha ido posponiendo en el tiempo, principalmente por la enfermedad y posterior muerte de Carmen Franco. Lo cierto es que este enlace llega justo un año después de que la prensa recogiera unos rumores de crisis en la pareja. JALEOS se puso en contacto en su momento con los protagonistas de la historia, y tan solo Jaime respondió, tajante, lo que sigue: "Yo no hablo con la prensa". Ni se confirmó ni se desmintió.

Jaime Martínez-Bordiú y Marta Fernández en una imagen de archivo fechada en junio de 2019. Gtres

Sea como fuere, una delicada situación aquella que, a la luz de los últimos acontecimientos, no consiguió, de ser cierta, dar al traste con 10 años de intenso amor. A día de hoy, Jaime y Marta conforman una de las parejas más sólidas del panorama nacional y hacen una vida completamente alejada de los medios de comunicación en su casa de Villafranca del Castillo, a las afueras de Madrid.

Cabe recordar que Marta llegó a la vida de Jaime para serenarlo después de su polémica ruptura con Nuria March, las acusaciones de maltrato por parte de su otra ex, Ruth Martínez, las visitas al juzgado y sus confesas adicciones. Todo eso quedó atrás paulatinamente cuando Jaime conoció a Marta, una exitosa empresaria gallega que lo llenó de ilusión. Cruzaron sus vidas hace una década cuando el benjamín de los Franco vivía uno de sus peores momentos. Desde entonces, ella ha estado a su lado, incondicionalmente. Casi siempre en la sombra. Como prueba de su entrega, el día en que exhumaron a Francisco Franco.

Jaime junto Marta Fernández en imagen de archivo. Gtres

Como una más de la familia, Marta estuvo presente en todo momento en tan importante día para los Franco, y muy comentada -y criticada- fue la escena en que desplegó una bandera franquista y la hizo ondear. Ella siempre ha sabido estar en el lugar que, entendía, le correspondía y la máxima que siempre ha respetado con los medios de comunicación es la del silencio y la discreción. Tan solo hace un tiempo su nombre saltó a las páginas de crónica social con especial intensidad cuando se le interpuso una denuncia en los juzgados de Marbella por un presunto delito de lesiones.

Quien la denunciaba era una acaudalada libanesa de 75 años. Esta mujer acusaba a la pareja del nieto de Franco de agredirla presuntamente durante una fiesta en el conocido hotel Marbella Club de la Costa del Sol. En ese momento, Marta dio un paso al frente y rompió su silencio por primera vez en Vanitatis: "Yo no he hablado nunca a la prensa. He mantenido un perfil bajo y siempre he estado a la sombra, pero ante tal infamia que ha aparecido, os voy a contar lo ocurrido. No solo no la agredí a la señora, sino que fue ella la que me tiró una servilleta llena de su sangre a la cara". Esa fue una clara excepción. Tanto es así que nunca más habló con la prensa. Entonces, Jaime estuvo a su lado en tan desagradable episodio, como siempre han hecho desde que se conocieron: apoyarse.

Jaime y su vida de escándalos

La vida de Jaime Martínez-Bordiú no ha sido nada fácil y ha estado plagada de escándalos y polémicas, como la condena a un año de prisión por maltratar a su expareja, o el alijo de droga que se encontró en su coche. Pero ahí no ha quedado la cosa. Hace años, Jaime, después de haber pasado toda la noche en un after hours de Las Rozas (Madrid), tuvo que dar explicaciones a la policía acerca de un rocambolesco altercado en la carretera: le acusaban de haber utilizado un revólver para amedrentar a otro conductor.

Además, reconoció en un plató de televisión sus problemas con las drogas. "Mis pecados, de verdad, los siento horrores, y las cosas que no hago bien las siento mucho", aseguró en la entrevista. En otra ocasión, fue detenido tras ser denunciado por un conductor que aseguraba que le golpeó con su coche y se negó a darle los datos del seguro. Según el denunciante, llegó a desenfundar un revólver y efectuar cuatro disparos. Este altercado nunca lo ha reconocido el nieto de Francisco Franco.

