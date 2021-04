Diego Ibáñez (Carolina Durante) y Carlotta Cosials rompen su relación tras dos años juntos

Fin a una de las historias de amor más románticas de la música indie y pop en España. Los artistas Diego Ibáñez (24 años) y Carlotta Cosials (29), líderes de los grupos Carolina Durante y Hinds respectivamente, han roto su relación sentimental tras casi dos años juntos, tal y como ha podido confirmar JALEOS en exclusiva por fuentes cercanas a la ya expareja.

El romance entre el creador de temas como Cayetano o Perdona (Ahora sí que sí) y la guitarrista madrileña surgió de manera inesperada para ambos y justo cuando todos los ojos estaban posados sobre él, pues Ibáñez acababa de finiquitar su idilio con Amaia Romero (22), ganadora de Operación Triunfo 2017 y representante de España en Eurovisión 2018. Curiosamente, ella también salía de una relación con otro personaje popular: su exnovio es el humorista e influencer Jorge Cremades (33).

Diego Ibáñez y Carlotta Cosials en el Kilimanjaro, Tanzania. Redes sociales

En estos dos años de amor, Ibáñez y Cosials han vivido un sinfín de aventuras: conciertos de sus grupos favoritos y sus propias bandas, paseos por sus barrios preferidos de Madrid inmortalizados siempre por una cámara de fotos, viajes... Y ha sido precisamente en una de sus últimas escapadas cuando ambos artistas han decidido poner punto final a lo suyo. Según la información que maneja este periódico, fue él quien tomó la decisión de acabar con todo tras un romántico viaje juntos al corazón de África, Tanzania.

La primera pista del quiebre sentimental la dio ella el pasado domingo en sus redes sociales al publicar una imagen con la mirada triste y un primer plano de sus ojos vidriosos. Junto a la fotografía lanzaba un mensaje, algo encriptado, pero que sus seguidores supieron interpretar a la perfección.

"Qué asco. Ya lo siento, pero necesito subir esta foto al feed porque es casi la última que tengo. Aunque sea algo simbólico para mí misma, para marcar un antes y un después porque no pienso archivar ni mierda", posteaba la cantante. Efectivamente, en el argot de las redes sociales existe la opción de "archivar" fotografías, es decir, no eliminarlas de manera definitiva, pero sí, al menos, evitar que aparezcan en la galería fija de Instagram.

Carotta Cosials en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

Y es que desde que Carlotta y Diego empezasen su relación, ella ha publicado un sinfín de instantáneas junto a su razón de amor: cariñosos con una guitarra desde un cuarto de baño, abrazados en el backstage de uno de sus conciertos más importantes, celebrando el cumpleaños de él con un apasionado beso o desde el Kilimanjaro, la montaña situada en el noreste de Tanzania que ha sido testigo del último capítulo de su historia.

Como es natural, en estos momentos la pareja se encuentra en un momento difícil. Especialmente ella, que ha revelado que ha vuelto a retomar uno de los hábitos más nocivos: fumar. Una decepción para algunos de sus followers que la creadora de Good bad times justifica de la siguiente manera: "Lo siento, chicxs. Claro que he vuelto a fumar. Siento la decepción con la otra foto, pero llevo ya fumando tiempo. La vida es una decepción. Los que lo habéis dejado no volváis. Lo que hay que hacer es no fumar".

Su historia de amor

Fue en octubre de 2019 cuando este periódico adelantó en exclusiva que Diego Ibáñez y Carlota Cosials estaban viviendo el origen de un hermoso idilio. Según pudo averiguar este diario, ambos se conocieron en una quedada de amigos en común y desde un principio congeniaron a la perfección. Tanto fue así que decidieron volver a verse, una y otra vez, ya fuera del entorno de amistades.

Cosials cuenta con 144.000 seguidores en su cuenta verificada de Instagram, donde muestra continuamente su lado más natural, sin imposturas ni sobreesfuerzos estilísticos.

Además de haber realizado algunos trabajos como actriz y de ser vocalista y guitarrista de la banda pop Hinds, la artista cobró una gran relevancia pública en 2015 cuando C. Tangana (30) le pidió matrimonio a través de una de sus canciones. Juré que no lo iba a contar pero no aguanto más sin decirlo / Carlotta Cosials quiero casarme contigo, escribió El Madrileño en C.H.I.T.O.

Diego Ibáñez es natural de Madrid, es el líder del grupo indie Carolina Durante y saltó a la gran esfera pública cuando se conoció su relación con Amaia Romero. En aquel entonces era estudiante de INEF en la Universidad Politécnica de Madrid, momento en que aprovechó para aventurarse y crear su banda junto a tres amigos: Juan Pedrayes -batería-, Mario del Valle -guitarra- y Martín Vallhonrat -bajo-.

