Amaia se confiesa con Broncano sobre el dinero que tiene: "Más del que debería"

Amaia Romero (20 años) ha acudido este martes al plató del programa presentado por David Broncano (33), La Resistencia, como invitada especial para promocionar su nuevo single, El Relámpago. Asistir al espacio implica someterse a las delicadas preguntas del humorista, en especial a las dos más esperadas por los espectadores: ¿cuánto dinero tienes? y ¿cuándo ha sido la última vez que has practicado sexo?. A la primera, Amaia ha respondido que para la edad que tiene, y lo irresponsable que es, tiene "más dinero de lo que debería".

Con la naturalidad que la caracteriza, aunque con cierta prudencia; así es como la cantante ha salido del aprieto. Ha decidido no desvelar cuál era la cantidad exacta de dinero que se ha embolsado desde que ganase su edición de Operación Triunfo, hace casi dos años. Lo que sí se ha atrevido a decir es que es demasiado para tener solo 20 años, aunque sin exageraciones: "Tampoco en plan increíble, pero yo estoy encantada".

Amaia en 'La Resistencia' Movistar+

A la cuestión relacionada con sus últimos encuentros sexuales ha respondido admitiendo que en junio, por el momento, no se ha producido ninguno. A lo que Broncano ha insistido: "¿Pero hay perspectiva?". "Paso de responder a esto", contestaba, "porque los fans de OT están super locos". Una reacción que, ante el temor de haber sido demasiado destructiva, ha querido aclarar a continuación: "Pero también estoy muy agradecida a los fans de OT, hay gente muy maja".

De la faceta más romántica que experimentó en el concurso de TVE con su compañero Alfred García (22), se ha desentendido del todo. En un momento en el que el presentador ha ido a reproducir en voz alta el tema con el que ambos representaron juntos a España en el Festival de Eurovisión 2018, Tu Canción, y que hizo a toda España testigo de su amor, Amaia ha espetado: "No la pongas, no la pongas. Dale al pause...". Hasta en dos ocasiones le ha pedido al humorista que no reproduzca la canción, para evitar hablar de aquel momento. Una indirecta que Brocano parece haber entendido rápidamente, cambiando de tema.

Amaia con David Broncano Movistar+

Durante el resto de la entrevista, Amaia ha mostrado una vez más una actitud inocente y divertida, con reacciones espontáneas, como la de admitir que no tiene ni idea de euskera, aunque le gustaría. Y curiosidades, como el dato de que su nombre significa en este idioma "final". De finales no puede hablar esta artista. Saca su primer disco en septiembre, el que supone el comienzo de su carrera en solitario, que ella decide llevar con calma y sin presiones externas. Así es Amaia Romero, un alma libre en todos los sentidos.

[Más información: Amaia y Alfred, ¿juntos de nuevo? La imagen de su reencuentro 'a escondidas']