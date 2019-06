Clara Alvarado, sobre el éxito de 'La casa de papel': "No termino de digerirlo del todo"

La actriz Clara Alvarado (28 años) ha visto cómo su vida cambiada de la noche a la mañana gracias a su papel de Ariadna Cascales en la serie La casa de papel. Desde el lanzamiento mundial de la serie, la realidad de Alvarado ha dado un giro de ciento ochenta grados. Durante la XII Edición Premios de la Academia de Perfume, la actriz ha hablado sobre sus gustos por los perfumes, la nueva temporada de La casa de papel y su forma de sobrellevar la oleada de fama y el cariño de los fans a nivel mundial.

Clara, ¿es de perfume?

Sí, pero de los que me recuerdan a alguien.

¿Le gusta variar?

Soy de las que varía. Luego tengo olores que repito, pero me gusta innovar.

La actriz de la exitosa serie en su último photocall. Gtres

¿Para meterse en el personaje usa fragancias?

Yo no, pero una vez lo hice y fue una memoria sensorial muy heavy como ejercicio interpretativo.

¿Le crea emociones?

Cien por cien. El olfato es el sentido más desarrollado y funciona.

¿Qué está haciendo actualmente?

Acabo de estar en Barcelona con Flash Dance. Ahora toca un poco de descanso y después de verano más.

¿La veremos en la tercera temporada de La casa de papel?

Clin, clin, clin, no sé. Ariadna está por ahí viva. No podemos decir mucho. El personaje está, aunque en esta tercera temporada se lo han reservado.

¿Va a haber más temporadas?

Sí. Debido al boom que ha tenido ha venido muy bien para todos y para el panorama nacional.

¿Tiene digerido el éxito internacional?

No lo sé. En realidad creo que esto nunca se digiere. La vida del actor es lidiar con vida pública y privada y lo importante es no perder el foco. En mi caso no termino de digerirlo del todo.

¿Le sigue llamando la atención que le manden mensajes de muchas partes del mundo?

Muchísimo, nos llega hasta de Turquía y nos hace muchísimos dibujos. Muchas gracias por ver la serie y por dedicar el tiempo a pintarnos.

