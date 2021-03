Los secretos del impactante tatuaje de Rocío Carrasco: su significado y lo que quiso esconder con él

Rocío Carrasco (43 años) se ha convertido en la auténtica protagonista de las últimas semanas en todos los medios. Su docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva no deja de conmover a la audiencia y a todos aquellos que creían conocer la historia y ahora han quedado sorprendidos por el testimonio de la hija de Rocío Jurado. Además de su desgarrador relato, uno de los puntos que más destaca del documental es la impecable puesta en escena, la música escogida y la cabecera. En esta última destaca una imagen muy relevadora de Rocío en la que posa de espaldas dejando a la vista su enorme tatuaje.

El tattoo no fue una decisión alocada ni al azar por parte de Carrasco. Tiene un significado muy especial y reivindicativo. Sin embargo, no ha sido ahora cuando ha sido descubierto. Ya el pasado 16 de julio de 2020, Rocío mostró su obra impregnada en la piel en directo en el programa Lazos de Sangre de TVE. Un programa en el que la hija de Rocío Jurado no dejó indiferente a nadie y consiguió acaparar todas las miradas de la audiencia.

Para la ocasión, Rocío Carrasco apostó por un look muy veraniego que sorprendió al propio Boris Izaguirre (54), conductor del debate. Tanto, que el venezolano la invitó a ponerse de pie y lucir su atuendo ante las cámaras. Fue en ese momento cuando el escritor hizo un comentario sobre el enorme tatuaje que tiene la madre de Rocío Flores (23) en su espalda.

Rocío Carrasco muestra el enorme tatuaje que tiene en su espalda. TVE

El tatuaje que mostró Rocío Carrasco es un enorme Ave Fénix que cubre casi toda su espalda y que, según ella misma reveló, se lo hizo un gran amigo suyo. Un diseño que dejó boquiabierto al presentador venezolano. "¡Es un ave fénix, un ave fénix!", exclamó Boris Izaguirre después de que la hija de Rocío Carrasco revelara este secreto ante la audiencia de Lazos de Sangre.

Aunque Rocío Carrasco no contó ningún otro detalle sobre el diseño, se podría intuir que su significado está relacionado con la historia de este animal mitológico. Se trata de un ave legendaria que es capaz de renacer de sus cenizas. Por lo que la hija de Rocío Jurado estaría mandando un mensaje a su círculo más cercano. Sea cual sea la situación, ella es capaz de renacer.

Rocio Carrasco tiene tatuado en su espalda un Ave Fénix. TVE.

Pero detrás de ese tatuaje hay mucho más. Se trata de un diseño que se hizo para esconder otro tattoo dedicado a su exmarido, Antonio David Flores. Por eso decidió taparlo del todo con un impresionante dibujo, con cientos de detalles y, según los expertos, que le habría llevado a estar más de 12 horas soportando la aguja del tatuador.

Resulta curioso recordar que cuando Rocío Carrasco mostró su espalda impregnada en tinta fuera en plena resaca de las duras declaraciones de Amador Mohedano (66), hermano de Rocío Jurado, en Sábado Deluxe. Entonces contó todo lo que aconteció tras la muerte de La más grande, cómo la familia se fue resquebrajando y Carrasco alejándose de su entorno. Y justo días antes era su hermana, Gloria Mohedano, quien estallaba en Sálvame, asegurando que no tiene contacto con su sobrina y defendiendo a Rocío Flores. "Es muy buena niña. Mis niños no han hecho nada para merecer esto. Que hable mi sobrina y que diga qué le han hecho sus hijos. Si han hecho algo, que hable, llevar esa pena tantos años, esa niña que tiene tanto talante, es muy joven para ese peso que lleva. No entiendo la actitud de mi sobrina", comentaba. Ahora, ocho meses después, y tal y como pedían los implicados, Rocío Carrasco ha hablado y está destapando las mentiras que durante 20 años se han instaurado en la prensa del corazón acerca de su vida.

