Amador Mohedano, sobre Rocío Carrasco: "Alguien con mucha ambición la ha abducido"

Hace unos días, Gloria Mohedano, la hermana de la desaparecida Rocío Jurado, intervenía en el plató de Sálvame por primera vez en su vida para cargar contra su sobrina Rocío Carrasco (43 años), y aseguraba que ocurrió algo durante la lectura del testamento en la notaría. Días más tarde, ha sido el propio Amador Mohedano (66) quien se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe para contar todo lo que aconteció tras la muerte de La más grande y cómo la familia se fue resquebrajando y Carrasco alejándose más y más de todo su entorno, según Amador. "Si Rocío Jurado estuviera viva no permitiría que su hija estuviera lejos de la familia. Ella nunca se hubiera imaginado que esto hubiera llegado a lo que llegó", ha sostenido.

El hermano de Rocío Jurado ha recordado cómo todos estuvieron unidos durante los últimos días de la cantante y lo mucho que han cambiado las cosas desde entonces. Sin embargo, esa sintonía se acabó cuando la albacea leyó el estamento. "Nos dijo que o firmábamos la tasación que había hecho o mandaba un comunicado a la prensa", ha recordado, para añadir que no cedieron al chantaje y que pidieron seis meses más: "Mi cuñado hizo las valoraciones del legado de mi hermana y fuimos a Hacienda con los dos informes. Allí nos dijeron que habían intentado engañarnos".

Amador durante la entrevista en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

Con respecto a su sobrina y el distanciamiento que protagoniza, Amador asegura sentirse apenado porque no entiende los motivos de ese cambio tan grande en Carrasco. "Si me llamase para decirme que quiere verme, iría", sostiene, aunque apostilla: "Alguien con mucha ambición la ha abducido, yo no tengo ninguna duda. Mi sobrina ha sido siempre una niña simpatiquísima. Era encantadora hasta que dejó de serlo".

Para muchos, una clara alusión a Fidel Albiac. De este, Amador ha recordado un pasaje de su estancia en Houston: "Fidel tenía mucho interés en saber qué iba a pasar con la herencia cuando Rocío Jurado muriera". Y profundiza en el distanciamiento maternofilial y sobre la discusión "por una fruta" entre madre e hija: "Venía con mucha carga detrás": "Mi sobrina Rocío (23) venía de aguantar mucho. Quien tiene hijos sabe que los hijos duelen mucho, quien no los tiene... El trato que tiene con otros hijos igual no era el conveniente. Sé que fue una especie de bronca, el detalle exactamente no lo sé, lo prometo... Pero fuera el que fuera, 8 años en los que no quieras ver a tu hija... ¿Y a su hijo, por qué no lo ve?".

Antonio David Flores ha estado presente durante la entrevista de Amador. Mediaset

Mohedano ha hablado de lo mal que lo ha pasado -y lo pasa- Rocío hija: "Solo tocar el tema, Rocío empieza a llorar con el corazón encogido, siempre le digo que esto pasará pero no pasa. Igual ella un día lo cuenta. Yo siempre le decía que ya vivían con su padre y estaban felices, y me decían que tenían ganas de irse con su padre". En ese punto, ha asegurado lo que sigue sobre la relación entre los hijos de Carrasco y Fidel: "Los niños se sentían cohibidos. Los castigos... Los niños se sentían mal, los encerraba en la habitación a menudo. Los niños no estaban a gusto ni felices en esa casa, y punto".

Antonio David Flores (44), presente en el plató y afectado, le ha pedido que no hable de sus hijos: "Es duro recordar eso que cuenta Amador, no quiero hablar de lo que han sufrido mis hijos, y te pediría que no ahondaras más en esa historia". Amador tan solo se ha limitado a apuntar: "Muchas veces me pregunto por qué todas las propiedades de mi sobrina están al nombre de Fidel".

Las palabras de Gloria Mohedano

Siempre ha sido sumamente discreta, siempre ha sido casi imposible sacarle una palabra a Gloria Mohedano. Durante años ha intentado ser conciliadora y se ha mantenido en un discreto segundo plano, suele ser su marido José Antonio Rodríguez el encargado de dar la cara ante la prensa cuando surge alguna información nueva en el clan de los Mohedano-Jurado.

Sin embargo, la hermana pequeña de Rocío Jurado quiso dar un golpe en la mesa el pasado 1 de julio y, cansada de la nula relación que tiene su sobrina no sólo con toda la familia sino también con sus propios hijos, Gloria estallaba en Sálvame: "Es insoportable oír un día sí y otro no que los amigos de Rocío digan que no habla para no hacer daño a sus hijos. Soy su tía, aunque no se note. Yo les pregunto a todos ¿hay algo más fuerte que se pueda hacer que ignorar a sus hijos? ¿Hay algo peor que sentir unos hijos que su madre los ignora? La he tenido como a una hija desde que nació y es muy fuerte ver a mi Rocío Flores, que es una niña maravillosa y que no ha tenido una mala palabra para su madre en la entrevista que ha hecho".

Gloria Mohedano durante su llamada a 'Sálvame'.

"Rocío Flores es muy buena niña. Mis niños no han hecho nada para merecer esto. Que hable mi sobrina y que diga qué le han hecho sus hijos. Si han hecho algo, que hable, llevar esa pena tantos años, esa niña que tiene tanto talante, es muy joven para ese peso que lleva. No entiendo la actitud de mi sobrina", continuaba la hermana de La más grande.

Dolida, Gloria recordaba que "con nosotros tampoco tiene contacto. Me muero de pena y no lo entiendo. La última vez que la vi fue el día que se inauguró el mausoleo de mi hermana. Se puede decir que un día desapareció de buenas a primeras. Tuvimos desencuentros con la herencia, pero no ha habido algo gordo para esto. Yo la echo de menos y pienso que ella a veces también a nosotros. Ella era muy cariñosa y muy linda". "El cambio es muy fuerte. No quiere nada con nosotros. Piensa que sólo queremos dinero. ¿Dinero de qué? Mi hermana no era tonta. Si nos daba algo era porque quería y porque era suyo. Rocío nos dio gloria bendita a todos", aseguraba una Gloria bastante afectada.

Finalmente, Gloria, hundida, confesaba que "estoy muy mal, no entiendo nada. Me estoy metiendo en un hoyo. A Rocío Carrasco me han dado ganas de llamarla, pero no tengo talante para que me conteste como lo hace ella. El ser madre está por encima de todo. Ella se ha apartado. No valora la crianza de sus hijos, pero no creo que sea feliz con la situación. Ella no puede ser feliz. No se si no podrá o no querrá. Por encima del odio al padre de sus hijos están sus hijos. No conozco a mi sobrina. Me dolió mucho lo de Netflix, fue un desprecio a su hija. Yo no quiero que no quiera a Fidel, quiero que quiera a sus hijos".

