Gloria Mohedano rompe su silencio histórico y ataca duramente a su sobrina, Rocío Carrasco

Siempre ha sido sumamente discreta, siempre ha sido casi imposible sacarle una palabra a Gloria Mohedano. Durante años ha intentado ser conciliadora y se ha mantenido en un discreto segundo plano, suele ser su marido José Antonio Rodríguez el encargado de dar la cara ante la prensa cuando surge alguna información nueva en el clan de los Mohedano-Jurado.

Sin embargo, la hermana pequeña de Rocío Jurado ha dado un golpe en la mesa este miércoles y, cansada de la nula relación que tiene su sobrina Rocío Carrasco (43 años) no sólo con toda la familia sino también con sus propios hijos, Gloria ha estallado.

Durante la emisión del programa Sálvame y mientras los colaboradores - entre los que se encontraba Antonio David Flores (44) - hablaban de la posibilidad de que Rocío Carrasco convoque a un grupo de periodistas para explicarles el porqué de su no relación con sus hijos Rocío (23) y David (21), Gloria Mohedano ha entrado visiblemente nerviosa por teléfono para atacar a su sobrina y dar la cara por los nietos de Rocío Jurado.

Amador y Gloria Mohedano junto a su marido junto a Rocío Carrasco, la última vez que se vieron. Gtres

"Es insoportable oír un día sí y otro no que los amigos de Rocío digan que no habla para no hacer daño a sus hijos. Soy su tía, aunque no se note. Yo les pregunto a todos ¿hay algo más fuerte que se pueda hacer que ignorar a sus hijos? ¿Hay algo peor que sentir unos hijos que su madre los ignora? La he tenido como a una hija desde que nació y es muy fuerte ver a mi Rocío Flores, que es una niña maravillosa y que no ha tenido una mala palabra para su madre en la entrevista que ha hecho".

"Rocío Flores es muy buena niña. Mis niños no han hecho nada para merecer esto. Que hable mi sobrina y que diga qué le han hecho sus hijos. Si han hecho algo, que hable, llevar esa pena tantos años, esa niña que tiene tanto talante, es muy joven para ese peso que lleva. No entiendo la actitud de mi sobrina", continuaba la hermana de La más grande.

Dolida, Gloria ha recordado que "con nosotros tampoco tiene contacto. Me muero de pena y no lo entiendo. La última vez que la vi fue el día que se inauguró el mausoleo de mi hermana. Se puede decir que un día desapareció de buenas a primeras. Tuvimos desencuentros con la herencia, pero no ha habido algo gordo para esto. Yo la echo de menos y pienso que ella a veces también a nosotros. Ella era muy cariñosa y muy linda". "El cambio es muy fuerte. No quiere nada con nosotros. Piensa que sólo queremos dinero. ¿Dinero de qué? Mi hermana no era tonta. Si nos daba algo era porque quería y porque era suyo. Rocío nos dio gloria bendita a todos", aseguraba una Gloria bastante afectada.

Acerca del papel que juega Fidel Albiac, pareja de Rocío, en todo esto, la hermana de Rocío Jurado cree que "su presencia ha influido, pero ante unos hijos no influye nada. Eso está por encima de cualquier pareja. Yo no digo que no les quiera, pero les ignora. Ni les llama ni les invita personalmente a su boda. No entiendo que se haya casado y no haya querido a los niños allí. Yo quiero y tengo la esperanza que ella recapacite".

La hermana de Amador Mohedano, además, se muestra convencida de que esto no hubiese pasado si Rocío Jurado estuviese viva: "Las cosas hubieran sido muy distintas. Mi hermana hubiera reaccionado en el primer momento y esto no hubiera pasado. No recuerdo cuándo fue la última vez que intenté hablar con ella. Hubo un detalle en la oficina del notiario que ella me dijo, y yo le contesté como creía que tenía que contestar y ya no ha habido nada más".

Gloria Mohedano ha asegurado que si viviera Rocío Jurado la relación de Rocío Carrasco con sus hijos sería distinta. ¿Estáis de acuerdo? 🤔👇



🔄Totalmente

❤️Para nada pic.twitter.com/CU1KNzJvyp — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 1, 2020

Emocionada, Gloria le ha recomendado a su sobrina "que hable con sus hijos, que se acerque a ellos. ¿Qué ha podido hacer Rocío con 15 años? yo conozco la versión de los dos. Ella habló con mi marido. Su versión coincide con la de la niña y comparando las dos versiones no hay nada para que ocurra esto. No hay nada tan grave que separe a unos hijos de su madre. A Antonio David le entiendo perfectamente, ahora casi que no hablamos nada. En momentos no he estado de acuerdo con él. Pero él está haciendo lo que tiene que hacer para sacar a sus hijos adelante. Hace lo normal, lo que hace un padre"

Antonio David, mientras tanto, no podía contener las lágrimas aunque en un primer momento no quería hablar, emocionado afirmaba que "lo que ha hecho Gloria me parece un acto de valentía. Ella ha sido una persona fundamental en la vida de Rocío Carrasco. Es una mujer que no es de prensa. Le agradezco las palabras que me ha dedicado como padre. Yo prometí que iba a cuidar de mis hijos y les sacaría adelante y en eso estoy. Sin la ayuda de su madre pero no me preocupa".

Gloria, emocionada a su vez, aseguraba que "no tienes que darme las gracias, lo tenía pensado hablar, pero no es lo mío. quería agradecerte cómo te portas con tus hijos, que no es nada extraordinaro. Es lo que hacen los padres. Y a tu mujer Olga también, cómo se porta con ellos, el cariño con el que los trata. Se merece el cariño que le tienen los niños, me gusta que mi Rocío se acuerde de ella y se lo merece".

Finalmente, Gloria, hundida, confesaba que "estoy muy mal, no entiendo nada. Me estoy metiendo en un hoyo. A Rocío Carrasco me han dado ganas de llamarla, pero no tengo talante para que me conteste como lo hace ella. El ser madre está por encima de todo. Ella se ha apartado. No valora la crianza de sus hijos, pero no creo que sea feliz con la situación. Ella no puede ser feliz. No se si no podrá o no querrá. Por encima del odio al padre de sus hijos están sus hijos. No conozco a mi sobrina. Me dolió mucho lo de Netflix, fue un desprecio a su hija. Yo no quiero que no quiera a Fidel, quiero que quiera a sus hijos".

[Más información: Rocío Flores confiesa lo primero que haría si volviera a ver a su madre]