Adela González frena a Manu Tenorio cuando habla sobre los inquiokupas de su casa: "Es ridículo lo que estoy viviendo"

Unos posibles inquiokupas y el cantante Manu Tenorio está ocupando los espacios de todos los canales de televisión, en las últimas semanas. De esta manera, el popular cantante ha acudido personalmente a varios platós para denunciar su polémico caso.

Por una parte, el sevillano afirma que unas personas están viviendo en su casa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) pero sin pagar el alquiler del mismo. En cambio, los inquilinos explican que están pagando religiosamente las cuotas de alquiler a Hacienda, ya que Tenorio podría tener una deuda millonaria con la Agencia Tributaria.

Durante esta semana, Manu Tenorio ha aparecido en Y ahora Sonsoles y en Espejo Público, en Antena 3; en Código 10, en Cuatro; en TardeAR, en Telecinco y ahora en Mañaneros, , en La1. Este mediodía conectaba en directo con Adela González, en el magacín matinal de Televisión Española para seguir contando su versión.

Como viene siendo habitual Tenorio se ha mostrado ante las cámaras bastante nervioso y exaltado, e incluso ha tenido un pequeño roce con la presentadora de Mañaneros, Adela González.

"Tenemos unos políticos irresponsables en insensatos que me difaman", ha afirmado tras ser acusado en estos días por parte de algunos representantes de Podemos de ser un moroso con Hacienda.

En este sentido, Adela González le ha preguntado directamente sobre el asunto, un tema que guarda muchas dudas y que promete dilatarse en el tiempo hasta que la justicia tome cartas en el asunto.

"Tú dices que has tenido siempre un contrato de alquiler legal con estas personas. ¿Cuándo termina? Explícanos", le formuló la presentadora en un primer momento durante la entrevista.

Desde el minuto uno, Manu Tenorio respondió a González a la defensiva: "¿Tú me estás diciendo que tengo unos inquiokupas en mi casa y que es el señor Manu Tenorio, que no tiene problema con nadie, el que tiene que dar explicaciones? ¿De esto estamos hablando?

Por su parte, Adela González le respondió que "si tuviéramos aquí a estos señores inquilinos, también les haríamos preguntas y les pediríamos lo que tú nos estás diciendo. No te sientas atacado, simplemente estamos intentando recabar información".

🔹 Manu Tenorio: "¿Esto qué es, el mundo al revés? Es mentira, yo no tenía ninguna deuda con Hacienda"#Mañaneros20Shttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/EVwxWzdVkb — Mañaneros (@MananerosTVE) September 20, 2024

"No me siento atacado pero es ridículo lo que está pasando, que tengamos unos inquiokupas y que, por unos políticos irresponsables e insensatos que me difaman, ahora sea yo el que tenga que venir aquí a defender mi honor", afirmó en un tono de voz alto, ante la sorpresa de todos los colaboradores del espacio.

En este sentido, la presentadora siguió preguntando cuestiones específicas sobre la inquiokupación del piso. "Se ha publicado que tú tenías una deuda con Hacienda de seis mil euros y que ya se había pagado. ¿Esto es así?", le preguntó. "Eso es mentira y no voy a entrar en más detalles si me lo permites", replicó Tenorio.

Manu Tenorio pierde los papeles

Para poner punto final a esta entrevista, una de las colaboradoras de Mañaneros ha preguntado al cantante que por qué no había demandado a esos inquiokupas para echarlos. Así, Tenorio explicó que no lo hizo porque "confió en ellos".

Justo ahí, la colaboradora le recriminó que haya "ido a redes antes que a denunciarlos y a los tribunales". "Cállate que termine", le interrumpió Tenorio. Ahí tuvo que intervenir la presentadora para cortarle el discurso al cantante.

"Con respeto, por favor, Manu. Sé que estás nervioso y crispado, pero vamos a guardar las formas. Vamos a intentar calmarnos porque lo de cállate en esos términos no, hay que respetar", le argumentó. Más tarde, fue el mismo Manu Tenorio el que se disculpó con Mañaneros por su 'calentón' en la entrevista.