Manu Tenorio veta a tres colaboradoras de 'Espejo Público' en pleno directo: "Solo quiere hablar con Susanna"

Manu Tenorio está en el foco mediático por su polémica con unos supuestos inquiokupas. El cantante defiende que unas personas están habitando su casa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) sin pagar el alquiler. Mientras tanto, los inquilinos sostienen que están pagando directamente a Hacienda, con la que el afectado tendría una deuda millonaria.

Estos días, Tenorio está contando su verdad por distintos programas de televisión. Este lunes, acudió a Y ahora Sonsoles, en Antena 3; esta noche, a Código 10, en Cuatro. Antes, la mañana de este martes, ha entrado por teléfono en Espejo Público, pero bajo unas condiciones especiales.

"Hay muchos tuits de Manu Tenorio avisando de que se iba a ir a las teles a contarlo", ha comentado Laura Fa, aunque Susanna Griso ha asegurado que hace unos días habló con él personalmente y, en ese momento, era reacio a denunciarlo en los platós de televisión.

"Cuanto más habla, más se contradice. Utiliza palabras para demostrar... Es que los inquiokupas son inquilinos morosos. Esto se suma a la historia de la locura con la okupación", ha afirmado Fa. Lorena Vázquez insistía en esas "contradicciones": "En unos programas dice que existe un contrato y en otras que no".

Pasados unos minutos, Gema López paralizaba el debate anunciando que el que fue concursante de Operación Triunfo quería entrar por teléfono. Eso sí, "él ha decidido que solo quiere hablar con Susanna y cuando ha visto que éramos tres personas ha decidido colgar".

Susanna Griso habla con Manu Tenorio por teléfono en 'Espejo Público'

"Manu, si quieres hablar solo con Susanna, yo me salgo, Lorena se sale y Laura se sale, pero tú sabrás", le ha advertido López, añadiendo: "Esto es mi opinión, no lo estoy hablando con la dirección, cuando algo es sencillo de aclarar, da igual quién esté al otro lado. Si no te quieres ver atosigado, dos preguntas clave y contestas".

Por su parte, la presentadora del matinal de Atresmedia restaba importancia a este veto: "A ver, seamos honestos, no es el primer ni el último invitado que dice que solo quiere hablar conmigo". "¡Pues las perroflautas inquiokupas nos vamos a tributar lo que nos toca! Porque nosotras sí pagamos a Hacienda", saltaba Laura Fa, saliendo del 'set' junto a sus compañeras.

Lejos de exagerar la situación, Espejo Público ha optado por hacer espectáculo de la misma. En el transcurso de la llamada, en un pequeño apartado en pantalla se veía a las tres vetadas 'amordazadas' y con rótulos como "castigadas" o "insensatas", a las que el espacio había enviado a un "rincón de pensar".