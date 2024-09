Laura Fa, sin filtro en 'Espejo Público' contra la Miss Cataluña que se ha hecho viral: "Una simpleza perjudicial"

Lara Doval es Miss Cataluña 2024 y aspirante a Miss Universo España. La joven se ha hecho viral en los últimos días por su intervención durante el concurso, en la que remarcaba su preocupación por el descenso de "la notabilidad" en España. Quería decir "natalidad". Espejo Público ha contado con ella en plató este martes, 17 de septiembre.

El matinal de Antena 3 le ha enseñado algunos tuits en los que se mofan de su equivocación. Susanna Griso ha reparado en que la invitada los encajaba "con humor". "Yo querría ver a todas esas personas respondiendo preguntas", se ha limitado a decir la chica.

En este momento, entraba Laura Fa con ganas de guerra. "A esas personas no las vas a ver, pero tienes aquí a una 'hater' de los concursos de belleza", le advertía la presentadora de Atresmedia. En efecto, la colaboradora no tardaba en despacharse a gusto contra esta clase de competiciones.

"Venderlo como algo que nos va a dar espacio a nosotras me parece de una simpleza muy perjudicial para las mujeres. Valemos mucho más que nuestro físico", opinaba Fa, y la modelo no podía hacer más que darle la razón: "Es verdad".

Sin embargo, Laura ha ido más allá y ha cargado contra Lara: "Además, te presentas a Miss Universo, con todo el cariño, sin vivir en la Comunidad Autónoma a la que representas. Es la absurdez máxima". La entrevistada se veía obligada a detener a la catalana: "Yo vivo en Cataluña".

Lara Doval y Laura Fa, en 'Espejo Público'

"Ya, pero no hablas ni catalán", insistía la periodista. Al parecer, la chica nació en la región, se ha criado en Alemania y ahora ha vuelto a tierras catalanas, como ha defendido la conductora: "Es que Lara cumple con todos los requisitos".

Entonces, Laura Fa bajaba un poco el tono: "Espero que la cagada te sirva para tener visibilidad y defender otras cosas en la que las mujeres no tenemos espacio por no tener físico. Yo no tendría ese espacio". Lara Doval invitó a la tertuliana a ver la gala final de Miss Universo, pues, a su juicio, es falso que se esté "simplificando la imagen" de la mujer.

"Todas las chicas que salimos ahí somos bellas. La oratoria fue una de las razones más importantes para decidir a la ganadora", aseguró Doval. "¿Lo más importante de un concurso de belleza es la oratoria? Solo sirve la oratoria y solo la vemos cuando quedáis mal", respondía Fa, mientras la Miss contraatacaba afirmando que las cosas habían avanzado mucho desde la época de las 'top models' de los noventa.