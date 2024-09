El momento más difícil de Jaime Cantizano: así recuerda el vía crucis que sufrió con Ana Obregón y 'los Miami'

Jaime Cantizano ha vivido un momento de nostalgia. El periodista ha acudido como invitado a Espejo Público. Para el jerezano se ha tratado de un doble reencuentro. Por un lado, con Susanna Griso, dado que antes había sido colaborador del magacín matinal de Antena 3 hasta su fichaje por Mañaneros. Segundo y el más esperado, con Gema López. Ambos no coincidían en un plató desde hace 13 años, con el fin de ¿Dónde estás corazón?

Precisamente, a raíz de recordar su etapa en ¿Dónde estás corazón?, Gema López ha querido abordar uno de los temas más espinosos y complicados en la carrera del comunicador: el conflicto que hubo relacionado con Ana Obregón y los ‘Miami’. Allá por 2008, la bióloga se vio envuelta en una polémica relacionada con su guardaespaldas, Eloy Sánchez Barba.

En ese mismo año, la revista Interviú publicó un reportaje en el que, presuntamente, la actriz de Ana y los siete habría encargado a Sánchez Barba “darle una lección” a Jaime Cantizano. El motivo habría sido una información sobre el hijo de la bióloga, Aless, en ¿Dónde estás corazón? Todo habría venido a raíz de una encuesta que se lanzó desde el programa: “¿Creen que deberíamos de emitir las imágenes del hijo de Ana Obregón?”

Una pregunta sobre si debían enseñarse unas imágenes del vástago de la artista, en las que mostraba sus posaderas a los medios de comunicación. En el momento de las fotografías, Aless Lequio era un adolescente. En unos audios, podía escucharse una voz que parecía ser la de Obregón.

“Estoy muy cabreada, ¿no has visto lo del g********s ese, lo del programa de Cantizano? Se han metido con Aless. Quiero que le des una paliza, pero que no lo haga cualquiera, quiero que busques a 'Los Miami'”, podía escucharse en unas supuestas declaraciones de la actriz y bióloga.

‘Los Miami’ era un grupo de pandilleros y delincuentes. A pesar de su mote, eran provenientes de la propia España y estaban vinculados a la noche de la capital española, además de delitos como el narcotráfico y el ajuste de cuentas. Ambos, la banda estaba relacionada con distintas personalidades tanto de la farándula como de otros ámbitos.

Se trató de un caso grave, dando que Sánchez Barba estaba siendo investigado por la Guardia Civil por su implicación en la muerte del informático Miguel Ángel Salgado, asesinado en un tiroteo en su domicilio en la madrileña localidad de Ciempozuelos el 14 de marzo de 2007.

El caso quedó archivado, con Ana Obregón dejando duras declaraciones sobre el proceso. “Sólo le deseo una cosa, que si alguna vez tiene un hijo, que no pase por el calvario que he pasado yo. No estoy imputada en nada, la policía no ha encontrado ningún tipo de ejecución de ese pensamiento y Cantizano está bien”, señaló.

Hubo un momento más complicado

El periodista ha comentado cómo vivió ese proceso, con un claro tono de retrospectiva. “Claro que recuerdo ese momento porque a mí, no sé en qué fecha, se me pide que acuda a un despacho de esta casa. Allí me encuentro con unos señores de la Guardia Civil que me explican que, en el transcurso de una investigación, han detectado una serie de conversaciones”, compartía con Griso y López.

“En esa serie de conversaciones aparece esta. Creo que es la primera vez que me enfrentaba a un hecho de este tipo y tuve que hacer un reajuste mental importante y además en pensar cómo afrontar esto públicamente”, agregaba. Su excompañera en DEC comentó cómo el equipo del programa optó el mismo perfil bajo que quiso mantener el propio Cantizano. “Optamos por hablar con los abogados que llevaban el caso y darles la información desde el punto de vista legal”, detallaba.

“Me consta que hubo momentos muy tensos. Hablando con la policía y los abogados, él estaba un poco indefenso. Es que, hasta que no ocurra nada y entren en su casa, que es lo que aparecía en las amenazas, la policía no podía hacer nada. Estamos hablando de un grupo que extorsionaba, que era peligroso y que él era objeto de dichas amenazas”, recalcaba López.

Sin embargo, Cantizano confesaba que tuvo un momento más complicado en su carrera, relacionado con una persona que lo acosó y se obsesionó con él. “El punto más complicado de mi carrera profesional tiene que ver con una persona que se presentó en mi casa, acosó a mis padres, a mí, a mi familia, a mi hijo”, expresó. Tras estos duros momentos, el magacín continuó recordando otros momentos más amables de la carrera del periodista.