De colaborar en ‘Así es la vida’ a ganar 4.000 euros al mes por hacer contenidos para adultos: “Son explícitos”

Hace unos días, en Ni que fuéramos Shhh, hablaban de los negocios de Ana María Aldón, una vez ha dejado la televisión. Y es que la que fuese pareja de José Ortega Cano está vendiendo ropa a través de sus redes sociales, lo que provocó que Kiko Matamoros sintiese lástima por la que fuese su compañera en algunos platós de Telecinco.

Y este jueves, Javier de Hoyos reveló en exclusiva cómo se está ganando la vida su hija, Gema Aldón. Gema aprovechó el tirón mediático de su madre para ser concursante de Supervivientes, y, más tarde, acabó como colaboradora de Así es la vida. Y una vez cerrada esa etapa televisiva, Gema está ganando dinero compartiendo y vendiendo imágenes y vídeos subidos de tono.

Como otros famosos, ella ya tenía cuenta en Onlyfans, donde subía fotos picantes, y el colaborador del nuevo Sálvame le preguntaba en una llamada de teléfono si había dado un paso más en esa creación de contenidos para adultos. Gema lo confirmaba, y revelaba que la mayoría de contenidos los hace sola, pero que también cuenta con la colaboración de otra persona, pero que “no es lo normal”.

Al ser preguntada si realiza videollamadas, la hija de Ana María Aldón señalaba que hace “todo tipo de creación de contenidos”, y que está muy contenta con este trabajo. “En un mes muy bueno puedo ganar 3.000, 4.000 euros”, aseguraba. Y detallaba que por una videollamada de 20 minutos pide 2000 euros. “¿Tu contenido es explícito?”, quería saber de Hoyos. “Superexplícito. Mi contenido es explícito”, confirmaba la antaño concursante de Supervivientes. “No te puedo decir mucho, porque tengo a mi abuela aquí al lado”, añadía con pudor.

Desde Ni que fuéramos Shhh querían saber la opinión de Ana María Aldón sobre este trabajo. “Se lo tendréis que preguntar a ella”, se limitaba a responder Gema. “Me importa bien poco la opinión de nadie. Quiero tener comida para mí, para mi hija y vivir mi vida”, sentenciaba. Sí revelaba, sin embargo, que Ana María es “conocedora” de los vídeos y fotos que hace, “pero no le gusta escucharlo”.

“Me impacta”

Fue hace ya un año cuando Gema comenzó a compartir este tipo de contenidos en la red social de pago para adultos. Desde Fiesta, en octubre de 2023, compartieron algunas de las fotos de la andaluza, y Ana María prefirió entonces no verlas.

“Durante la publicidad, dos segundos antes de sentarme en el plató, he visto dos imágenes y me impacta, qué quieres que te diga. Yo respeto su decisión, que ella haga lo que quiera, pero me impacta ver a mi hija”, aseguró entonces la diseñadora.