Kiko Matamoros se sincera en el nuevo 'Sálvame' sobre la situación de Ana María Aldón: “Me da un poquito de pena”

La diseñadora andaluza Ana María Aldón fue, durante años, un rostro habitual en los programas de Telecinco. La que fuese esposa de José Ortega Cano participó en Supervivientes en la edición de 2020, y, tras esto, comenzó una carrera televisiva que le llevó por programas como Fiesta o Mediaset Night Fever, entre otros.

En la actualidad, Ana María está apartada de la televisión, y eso le está repercutiendo en su economía. “No tengo un gran imperio, pero a mí no me falta lo mío. He sido bastante independiente económicamente y soy una persona que lo que he ido trabajando no lo he ido tirando”, ha dicho recientemente.

En la actualidad, el mundo de la moda es su única fuente de ingresos, y, tal como han mostrado hoy en Ni que fuéramos Shhh, vende ropa a través de su web y promociona las prendas a través de directos de su Instagram.

[María Patiño, alto y claro desde el nuevo ‘Sálvame’ sobre el estreno de David Broncano: “Soy muy radical”]

En el nuevo Sálvame han destacado que la ropa que vende no son diseños propios, y que podría proceder de almacenes chinos. “Raquel Bollo vendía…”, recordaba María Patiño, en relación a otras personas famosas que han hecho el mismo negocio que Ana María. Y también se mencionó el nombre de María Jesús Ruiz, con la que algunos seguidores han comparado a Aldón.

“Ella ya no está en la televisión”, deslizaba Kiko Hernández sobre su situación. Y ante eso, Kiko Matamoros se sinceraba: “Me da un poquito de pena”. “¿Te da pena?”, le preguntaba María Patiño, a lo que Matamoros respondía que sí. Entonces la presentadora le proponía que le comprase alguna prenda de las que vende. Y esto encendió al colaborador.

“No te jode, para qué quiero yo una bata de esas. Qué te crees, ¿que tengo doble personalidad y cuando llego a casa me pongo una bata de cola?”, le soltaba a Patiño. Pero la gallega le aclaraba que hablaba de comprar algo de ropa para regalar a una amiga. “A una amiga, para perder una amiga”, soltaba Kiko.

Kiko Matamoros y María Patiño en 'Ni que fuéramos Shhh'.

“ No es su fuerte”

Matamoros quiso aclarar entonces que él tiene “un cariño a Ana María Aldón”, y ha recordado que han sido compañeros en los platós de Mediaset. Sin embargo, no comparte su visión del mundo de la moda. “Yo creo que el estilo vistiendo y tal no es su fuerte”, se sinceraba.

Kiko criticó entonces también la forma en la que Ana María hace sus directos para Instagram, señalando sus problemas de “producción”. “La venta podía estar más cuidada”, aconsejaba el que fuese miembro del eje del mal.