David Broncano asume su derrota ante ‘El Hormiguero’: “Algún segundo por encima habremos hecho”

Con gritos y pitos empezó la segunda entrega de La Revuelta este martes. El nuevo programa de David Broncano, que bebe del espíritu de La Resistencia, tuvo un público muy agitado. “Ayer eran todos funcionarios, pero hoy ha venido gente normal”, bromeaban. “He oído hijo de pu**. Hay que ponerle un pitido”, pedía, mientras sonaba ese pitido, pues se trata de un falso directo. “Y también me han gritado millonario y español”, añadía el conductor, que aprovechó para corear con el respetable que están en “Televisión Española”.

“Gracias por el recibimiento de ayer, que lo habéis visto mucha gente”, decía con orgullo David Broncano. “Ayer, minuto de oro de la televisión”, añadía el presentador. “¿Minuto de oro? Te lo has inventado?”, le preguntó Ricardo Castella. “No sé, me han dicho que hubo mucha audiencia ayer”, se justificaba Broncano. “Entonces puedes decir lo que quieras”, le apostillaban.

David continuó diciendo que “algún segundo encima del hormiguero habremos hecho, es muy difícil. pero ellos… Es como el Atlético de Madrid, que metió 4 goles y el Barcelona metió cinco. Nos ha pasado como al Atleti, hemos metido muchos, pero...”.

En ese momento, Grison, que acuñó el término “segundillo de oro” se levantó la camiseta. Entonces enseñó los dos tatuajes que lució el día del estreno, uno con la cara de Pedro Sánchez y otra con la de Pablo Motos. El del presidente del Gobierno se veía desgastado, pero el de Pablo Motos lucía perfecto. “Pedro Sánchez se irá algún día, pero Pablo Motos no se va”, comentaba el músico del programa. “Pedro Sánchez lleva tres o cuatro y Pablo Motos 25…”, deslizaba entonces Broncano.

De la entrega de hoy, destacó la presencia de Kenzy, cantante del grupo Megara, que estaba en primera fila. Tras hablar con David Broncano, acabó cantando a capela el estribillo de 11:11, el tema con el que representaron a San Marino en Eurovisión 2024.

Más adelante, Nawja Nimri fue la invitada de la noche, y con ella habló de ese buen dato del estreno. “Estás a punto de barrerle” le dijo la actriz, que añadía: “Yo creo que Pablo Motos está temblando”.

Los datos del estreno

El formato de Broncano llegó a La 1 este lunes con con una media del 17,1% y 2.152.000 espectadores. La Revuelta destacó en el público joven: alcanzó un 25,9% en el target de 13 a 24 años y un 29,3% en el público de 25 a 44 años.

El Hormiguero, por su parte, arrancó la segunda semana del curso demostrando su fortaleza. La entrevista de Pablo Motos a Victoria Federica, lideró la franja y se convirtió en el espacio más visto del día con 2.893.000 espectadores de media, con un enorme 23% de cuota de pantalla.