María Patiño, alto y claro desde el nuevo ‘Sálvame’ sobre el estreno de David Broncano en La 1: “Soy muy radical”

Este lunes comenzó una nueva era en RTVE. Y es que en la franja del access prime time, y antes de la llegada de MasterChef Celebrity, se estrenó La revuelta, nombre con el que han bautizado en La 1 el programa que hasta el curso pasado se emitía en Movistar+ con el nombre de La Resistencia. El programa ha mantenido su espíritu en este cambio de casa audiovisual, y consiguió un gran dato, por encima de los 17 puntos, consiguiendo hacer sombra a El Hormiguero, que lideró su franja.

En Ni que fuéramos Shhh han querido comenzar la entrega de este martes hablando de este estreno, y con Belén Esteban y Kiko Matamoros recordando cuando visitaron el programa en el pasado, en la cadena de pago. Y, tras esto, María Patiño y el resto de colaboradores quisieron analizar en profundidad las audiencias de la cadena pública y lo que ello puede significar.

“Broncano ha sido muy cuestionado. Lo han tratado como si fuese una marioneta del presidente del Gobierno, que me parece que es una manera de quitar mérito a un profesional”, comenzó a decir Patiño. Pero, de alguna manera, él mantiene su esencia. Nosotros tampoco hemos sido muy bien tratados en un pasado ya olvidado, y también seguimos siendo como somos, por mucho que nos quieran cambiar, porque si nos quisiesen cambiar, yo creo que no lo compran”, reflexionaba la gallega.

Para Kiko Matamoros, el de David Broncano va a ser “de los programas más rentables que pueda tener Televisión Española. Los 14 millones esos anuales le van a salir muy baratos, no barato, es que va a tener una entrada de dinero importante, porque es mucho más barato que lo que estaban anteriormente”. Y ahí destacó el target del programa, “la gente joven que no veía la tele”, puntualizaba Patiño.

Ahí, la presentadora quiso hablar de “personas desperdigadas que ayer se decidieron unir a la televisión”, gente joven que “consumen otro tipo de televisión”. Y, tras esto, defendió el éxito de La revuelta: “Por eso a mí cuando me dicen: es que la tele ha cambiado. No, es que lo que ofreces no gusta. Yo soy así de radical, y no me da la gana, ha cambiado la tele, pero cuando algo gusta te sientas”.

Un guante a Broncano

En su intervención, María Patiño hasta lanzó un guante a David Broncano para acudir como invitada a La revuelta. “Broncano, qué te voy a decir. Yo soy un día no te llega tarde el invitado, pues tú llama, que a Gran Vía tardamos nada”, le deslizaba.

Kiko Hernández quiso recordar que el que peor parado ha salido de esta guerra es Carlos Latre, que ni alcanzó los 4 puntos de audiencias en la noche de ayer. “A Latre le quiero mandar un abrazo. Porque he trabajado con él mucho tiempo, sé el tipo de persona que es, es un gran tipo, es muy buen profesional y muy buena persona, y supongo que estará pasando unos momentos muy difíciles”, expresó entonces Kiko Matamoros.