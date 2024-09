La sorprendente profecía de Broncano en 2020 que puede determinar su futuro en la nueva 'Resistencia'

David Broncano ya es una realidad en La 1. Anoche tuvo lugar el esperado estreno de la nueva Resistencia, que ahora con su nuevo nombre de La Revuelta promete lidiar una interesante guerra de audiencias con su máximo competidor en Antena 3: El Hormiguero de Pablo Motos.

En la primera emisión de La Revuelta, Broncano siguió fiel a su estilo. Muchos espectadores esperaron ansiosos si iba a existir un cambio de formato tras el traslado de La Resistencia de Movistar a la principal cadena pública. Pero todo siguió igual.

De esta manera, el primer invitado en el programa del popular presentador jiennense fue un desconocido para la mayoría de las personas. Hablamos de Aitor Francesena, un surfista ciego, natural de Zarauz (Guipúzcoa), que ha sido varias veces campeón del mundo en surf adaptado.

En un primer lugar, Broncano conversó con Francesena y le admitía que "le encantaba el surf". En ese momento, el surfista aprovechaba para sacar un tema del pasado: "Te pesa la conciencia después de lo que hiciste tú y otros dos piratas en La Ser".

Un simpático Francesena hacía referencia a La Vida Moderna, uno de los anteriores proyectos de Broncano en la cadena SER, que finalizó en 2022, junto a los humoristas Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, e Ignatius Farray.

El pasado de Broncano en la radio

En uno de sus programas en La Ser, los humoristas hablaban sobre el surf. "Dijisteis que el surf es una farsa y que los surfistas de este país son unos mantas", recordaba en tono de humor y con cierto rencor el invitado a Broncano.

Uno de los compañeros de plató, Miguel Campos, rescataba las declaraciones donde Broncano atacaba directamente al surf: "Yo todavía no he visto un surfero bueno. Tú vas a cualquier sitio que hay sitio y no ha habido un día que diga 'mira ese como surfea'", afirmaba en mayo de 2020.

Broncano pronosticó hace 4 años él mismo el futuro de La Revuelta. Buena. pic.twitter.com/wZqrF9m8OY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2024

Pero, lo más interesante iba a venir después. Justo en esa emisión, Quequé parecía que proyectaba un mensaje desde el pasado en referencia al reciente fichaje de David Broncano por La 1.

"Es verdad que el surf es como la televisión convencional, tiene un índice de fracaso altísimo", afirmó Quequé en dicha emisión de 2020. Broncano le respondía al respecto: "Lo normal es que el programa se vaya a la mierda".

Tras ver las imágenes de la profecía expuesta en el pasado en los micrófonos de la SER, a Broncano no le quedó otra que asumirlo en directo en su programa: "O sea yo mismo en un programa de hace cuatro años he dicho que un programa en televisión en abierto va a ser un fracaso. Pues nada oye. Yo mismo me lo he dicho".

Una divertida profecía que podría adelantar (o no) el posible futuro de Broncano en TVE, que anoche cosechó un 17,1% de share y con una media de 2.152.000 espectadores, según informaron esta mañana las consultoras de audiencias en base a los datos de Kantar Media.