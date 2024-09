Carlos Herrera lo tiene claro: este es su inesperado veredicto sobre la nueva 'Resistencia' de Broncano

El pasado lunes se estrenó en La 1 de TVE la esperada 'Revuelta' de David Broncano, el sucesor de La Resistencia, el veterano programa de entrevistas del presentador jiennense que triunfó en Movistar durante 7 temporadas.

Muchos esperaban esta vuelta a la gran pantalla del popular comunicador y muchas eran las dudas sobre cómo iba a ser el nuevo formato, al trasladarse de una cadena privada como Movistar a la cadena principal de la televisión pública en España.

Aun así, la nueva Resistencia que cambió su nombre por La Revuelta debutó con un magnífico resultado de audiencias, cosechando así un prometedor 17,1% de share en La 1 de TVE. Sin embargo, su principal competidor en su franja horaria, El Hormiguero de Pablo Motos se encumbró como el 'rey de la televisión' al conseguir un enorme 23%. Seguramente se convertirá en un duelo apasionante de audiencias durante toda la temporada televisiva entre dos gigantes comunicativos como son Broncano y Motos.

Muchas han sido las opiniones vertidas por redes sociales sobre el debut de Broncano en La 1, ya que desde sus inicios el contenido de sus formatos es siempre susceptibles de debate entre la sociedad general. Una de las voces autorizadas que ha querido expresar su opinión sobre La Revuelta, es el contrastado periodista Carlos Herrera.

Esta mañana, desde los micrófonos de su veterano programa de Herrera en COPE, ha comentado con sus tertulianos la vuelta a la gran pantalla de David Broncano. Una de los componentes de su programa, María José Navarro, en la sección Lo que hace ruido iniciaba la conversación afirmando que La Revuelta "fue fiel a su estilo, fácilmente reconocible y trató de explicar algunas cosas".

Broncano, fiel a su estilo en TVE

En la primera entrega de La Revuelta, Broncano no se salió de su guion y apostó por un formato similar a los producidos en Movistar en los últimos años. De esta manera, su primer invitado fue de esos que llaman la atención y que están fuera del foco mediático: Aitor Francesena, un surfista ciego de origen vasco ganador dos veces del campeonato del mundo ISA y campeón del mundo del circuito mundial de la ASP de surf adaptado.

De esta manera, Herrera elogiaba la apuesta de David Broncano en esta nueva etapa en RTVE: "Me parece muy inteligente lo que ha hecho". El comunicador almeriense también hizo referencia al principal rival de Broncano en su franja televisiva, El Hormiguero de Pablo Motos.

"Broncano ha sido inteligente porque ha decidido no entrar a competir. "Es decir, yo apuesto por esto, y no entro a competir en estas cuestiones. Porque seguramente la agenda del otro lado es imbatible. Entonces, tira por ahí. Saldrá bien o saldrá mal. Veremos", concluyó el comunicador su reflexión sobre el tema del día.

En el momento que se hizo público el fichaje de David Broncano por TVE, Carlos Herrera quiso pronunciarse también al respecto desde los micrófonos de COPE. Aseguró que "imponer a televisión el fichaje de un presentador en condiciones leoninas, ajenas a la práctica habitual de ese sector. Que yo no sé, a este humorista Broncano, si le conviene".

Las reacciones de Herrera a su fichaje

Herrera hablaba de que, con este fichaje, a Broncano se le señalaba. Y se preguntaba lo siguiente: "¿Va a dejar que le señalen como un sanchista que va allí encargado a que Sánchez no sufra tanto con los programas de Pablo Motos?

Todas estas críticas fueron respondidas en la primera emisión del programa de Broncano. De esta manera, afirmó que "no me ha puesto Sánchez por ser su primo tonto". Además, desmintió que cobrase 14 millones de euros por presentar La Revuelta y que su sueldo no sale de "los enfermos de ELA ni de la Guardia Civil".