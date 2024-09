Surrealismo en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?': una joven se presenta al programa con una bolsa en la cabeza

¿Quién quiere casarse con mi hijo? regresó a Cuatro este lunes, 9 de septiembre, tras un largo descanso de siete años. Lo hizo con fuerza, con madres, hijos y pretendientes dispuestos a entregarse al 'show' de lleno, como antaño. Fue el caso de Soraya.

La chica venía dispuesta a conquistar a Sequera, un cantante de música urbana que lleva su barrio, el madrileño Usera, orgullosamente por bandera. A sus 31 años, busca una musa que le inspire para componer nuevos temas.

Eso sí, su progenitora, Mayka, prefiere simplemente que su hijo encuentre a una novia que le quiera por cómo es, no por sus dotes artísticas. Desde luego, la candidata que protagoniza esta noticia no iba a dejar indiferente a ninguno de los dos. Tras presentarse Kexuan, era el turno de Soraya.

La joven no tuvo mejor idea que acudir al programa que conduce Luján Argüelles con una bolsa de papel puesta en la cabeza. Madre e hijo no daban crédito a la situación. "¿Qué tal? Así no te puedo dar dos besos", se quejaba Sequera, reconociendo que estaba totalmente "intrigado" con la identidad de su compañera.

"Pues, mira, soy Soraya y soy de Madrid. Os preguntaréis por qué llevo esto en la cabeza, ¿no?", asumió la participante, dispuesta a dar una explicación que ella consideraba absolutamente lógica: por las envidias que pudiera desatar a su alrededor.

"Bueno, yo me dedico al mundo de la belleza y la moda. El motivo por el que llevo una bolsa en la cabeza es porque quiero que se me conozca por lo que yo soy como persona, no por un físico. Mi físico crea muchas envidias", desvelaba Soraya.

Según la chica, en reuniones con sus amigas, incluso se ha visto 'obligada' a ocultar su rostro por las inquinas que pudiese suscitar: "Me ha pasado con amigas. Me he llegado a tener que poner una bolsa en cabeza porque decían que destacaba".

Soraya, soltera de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' Mediaset España

"Te entiendo perfectamente, porque me pasa lo mismo", bromeó el artista de 'trap'. Mientras tanto, Mayka no daba crédito. Por fin llegó el momento de que Soraya descubría su rostro y a Sequera le gustó lo que vio: "Eres muy guapa, que lo sepas". De hecho, el chico eligió a Soraya y a cinco solteras más, de las diez que le pretendieron: Marta, Ana, Pamela, Kexuan y Camila.

Estreno prometedor

El público tenía ganas de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? y los datos de audiencia lo respaldan. El formato de Warner Bros. ITVP firmó en su vuelta un buen 8% de cuota de pantalla, reuniendo a un media de 620.000 espectadores.

No es lo habitual, pero el espacio de Cuatro superó a la emisión de su 'hermana mayor'. La serie Entrevías cosechó un 7,3% de 'share' y 624.000 televidentes en Telecinco. La noche la lideró La 1 con el estreno de MasterChef Celebrity 9 (16%), seguido de Hermanos (11,8%) en Antena 3.