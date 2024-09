Inés Hernand, a corazón abierto con Cristina Cifuentes en 'MasterChef Celebrity': "No tengo relación con mis padres"

Tras el desembarco de La Revuelta de David Broncano en Televisión Española, llegaba a La 1 una nueva temporada de MasterChef Celebrity. La tanda número 9 del 'talent show' culinario ha reunido a famosos de perfiles diversos y que, a priori, hasta podrían chocar. Es el caso de Cristina Cifuentes e Inés Hernand.

De hecho, en los últimos días, se ha hablado de la relación entre ambas. En la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria, la 'influencer' ensalzó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, calificándola incluso de "icono".

No pocos echaron en cara a la que fue presentadora de Gen Playz de blanquear los casos de corrupción del Partido Popular, un asunto sobre el que siempre se ha mostrado crítica. Hernand llegó a realizar un comunicado en redes, en vista de la polvareda que se había levantado: "No hay lejía en 20 planetas para blanquear al PP".

No obstante, volvía reconocer que Cifuentes le había "robado el corazón": "Es una persona tremendamente generosa, muy maternal, muy cuidadora, tiene mucha empatía". Pues, bien, en la primera entrega de MasterChef Celebrity 9, las dos concursantes hicieron gala de su complicidad de nuevo.

Fue palpable en la prueba de exteriores. Mientras Inés emulsionaba una mezcla, aprovechaba para confesarle a Cristina que su "abuela era una gran cocinera". "¿Tu abuela murió?", preguntó la ahora tertuliana de espacios como Todo es mentira.

"Mi abuela falleció, he crecido mucho con ella. Soy hija única", señaló Hernand, que habló de la nula relación que tiene con sus progenitores en este momento: "Estaban currando y yo he crecido con mi abuela principalmente. Y, luego, la vida, que nos lleva a cada uno por un lado. Que me parece muy salubre".

"No tengo relación con ellos [con sus padres] ahora mismo", admitía Inés, como en muchas otras ocasiones. "La vida es muy larga, ¿eh? Y tú nunca sabes...", remarcó la madrileña, con la esperanza de que su compañera pudiese retomar el contacto con sus padres algún día.

Inés Hernand, concursante de 'MasterChef Celebrity' RTVE

"Y yo muy joven, Cris", soltó la abogada, poniéndole un poco de humor al asunto. "Sí, tú muy joven e hija única. Yo aquí soy tu madre adoptiva, ¿vale?", prometió Cifuentes, que sorprendió dando un caluroso abrazo a Hernand. Ella pareció ser la primera impactada: "¡Ahí va, mi madre!".