Cristina Cifuentes, ahora en 'MasterChef': "A Pedro Sánchez no lo veo en una cocina haciendo absolutamente nada"

Cristina Cifuentes sigue con su incursión en la televisión después de su "traumática" salida de la política. La expresidenta de la Comunidad de Madrid salta a las cocinas de MasterChef Celebrity, que vuelve a La 1 (22.50) con su novena edición. "En la política la cuchillada te viene por detrás y muchas veces de quien menos te esperas", reconoce a BLUPER.

Sorprende mucho la buena relación que tiene con Inés Hernand, que viene a ser algo así como la reconciliación de las 'dos Españas'. "Me ha conquistado. Es una niña maravillosa, al margen del tema político, que me da exactamente igual cómo piense", asegura.

Cifuentes, que colabora con Ana Rosa en TardeAR y Risto Mejide en Todo es mentira, y a la que también veremos en El rival más débil este miércoles, lleva trabajando como abogada los últimos años y ahora se está planteando regresar a la Universidad Complutense de Madrid, donde tiene su plaza por oposición. "Estoy disfrutando mucho de la televisión".

¿Te manejas bien en la cocina?

Yo no sabía cocinar nada. Y cuando digo nada, es nada. Porque aquí [en MasterChef] hay gente que dice que no sabe cocinar y luego los veías... Tuve que buscar en Internet lo que era pochar una cebolla. ¡Es que no sabía ni que era el concepto pochar! Yo decía: '¿Pero cuál es la diferencia entre pochar y freír?

Yo no cocino nunca, porque en casa cocina mi marido. Entonces, con la edad que tengo, que ya son unos añitos, porque he cumplido ya 60, aprender algo nuevo de por sí es muy estimulante. Para mí, MasterChef ha sido un regalo en todos los sentidos porque ha sido la oportunidad de hacer algo que me parece muy complicado pero muy interesante. Estoy muy contenta de haber podido participar.

En estos años, tu nombre ha estado en las quinielas para Gran Hermano y Supervivientes. ¿Por qué has decidido dar el sí a MasterChef?

Me gusta mucho el formato y la idea de que fuese en la televisión pública. Me apetecía. Realmente, me parecía una fantasía. Cuando me lo propusieron, lo pensé, lo hablé con mi marido y me decía que cómo iba a ir yo a MasterChef. No sabía hacer nada y mi miedo al principio era: 'Tengo que aprender a cocinar porque la gente va a decir 'qué cara más dura tiene esta mujer, que va a un programa de cocina y no sabe hacer absolutamente nada".

Has conquistado a Inés Hernand. ¿Cómo ha sido? ¿Es la representación de la reconciliación de las dos Españas?

Ella también me ha conquistado a mí. Ha sido un flechazo. Inés es una niña maravillosa, de verdad. Al margen del tema político, que me da exactamente igual cómo piense, me quedo con que es una niña buena, generosa, cariñosa, lista, graciosa... Su principal cualidad es que es buena persona, empática con todos. Yo la he visto ayudar a sus compañeros.

"Inés Hernand es una niña maravillosa, al margen del tema político, que me da exactamente igual cómo piense"

¿Dónde vuelan más cuchillos, en el mundo de la política o en las cocinas de MasterChef?

¡Pero qué pregunta! La cantidad de cuchillos es la misma, lo que pasa es que en MasterChef los tienes en el cajón y si te cortas es culpa tuya porque los has cogido mal, te has precipitado o te has resbalado. En política la cuchillada te viene por detrás y muchas veces de quien menos te esperas. Además, utilizan el cuchillo cebollero, que es el más grande, y de ahí no te libras.

¿Le pediste consejo a Celia Villalobos?

No, no le pregunté. La verdad es que no creo que haya demasiada maña en el mundo de la cocina. Luego igual resulta que hay muchos fenómenos. Hay mucha gente que tiene afición...

Foto de grupo de 'MasterChef Celebrity'.

¿Crees que Pedro Sánchez es buen cocinero?

No lo veo yo en una cocina haciendo absolutamente nada. En la cocina de su casa, quiero decir, pero en otro tipo de cocina sí. Lo ha demostrado.

Cristina, vas a ser compañera de David Broncano que debuta este lunes con La Revuelta. Hace unos días negó que Moncloa le colocase en TVE. ¿Qué piensas?

Yo lo que quiero es que a la televisión pública, que es de todos, le vaya fenomenal en todos los sentidos. También en audiencias, sobre todo, porque es una televisión que está pagada por todos nosotros. Si el fichaje de Broncano, que es un grandísimo profesional, ayuda a que la audiencia suba como la espuma, me parece fenomenal. Más allá de eso...

"En la política la cuchillada te viene por detrás y muchas veces de quien menos te esperas"

¿Pero eres de las que piensa que ha sido un encargo de Moncloa?

No, yo no pienso nada.

¿Te parece bien su fichaje por TVE?

No voy a entrar a valorar un fichaje específicamente, ni en una cadena pública, ni en una privada. Pero en una pública todavía menos. Es una cuestión de la que yo no me pronuncio.

¿Dónde irías a promocionar el programa, a La Revuelta de Broncano, a El Hormiguero de Motos o a Babylon Show de Latre?

Iría a todos, porque lo que queremos es que MasterChef triunfe y lo vea muchísima gente. Y además, que no es incompatible una cosa con la otra. Habrá que ir a todo y donde nos manden.

¿A qué político te gustaría ver cocinando, debajo de una máscara o en una isla desierta?

En estos momentos de mi vida preferiría no ver a demasiados políticos en ningún sitio y muchísimo menos en una isla desierta.

"En estos momentos de mi vida preferiría no ver a demasiados políticos en ningún sitio"

Antes de MasterChef estuviste en Traitors...

[Interrumpe]. Bueno, en Traitors estuve muy poco, porque según llegué me echaron. No me dio tiempo ni a decir 'hola buenos días, soy Cristina Cifuentes' y ya me estaban echando.

Continúas colaborando con Ana Rosa y con Risto Mejide. Al margen de la televisión, ¿a qué te dedicas?

Yo estoy ahora mismo en un momento de impasse en mi vida en el que no sé muy bien qué quiero ser de mayor. Porque la televisión hasta hace muy poco para mí era algo anecdótico. Yo he estado trabajando los últimos años como abogada. Y ahora me estoy replanteando volver a la Universidad Complutense de Madrid, donde tengo plaza.

Soy funcionaria desde hace 30 años por oposición, pero sinceramente no sé si es un buen momento para volver a la universidad. Entonces, de momento lo que estoy haciendo es vivir y disfrutar. Y como estoy disfrutando mucho de la tele, tomaré la decisión cuando corresponda.

Cristina Cifuentes, en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria.

¿Estás abierta entonces a nuevos proyectos en televisión?

Si me gustan, sí. Ha habido cosas a las que he dicho que no, a otras que sí...

¿Te refieres a Supervivientes? ¿No te lo planteas a largo plazo?

Sí, pero no me lo planteo. Yo soy una superviviente de la vida de verdad. Cuando estás en una UCI de un hospital, a punto de palmar, y sales de esa situación, mayor supervivencia no cabe.

¿Crees que la televisión te está ayudando a que la gente te conozca más como eres o sigue pesando la imagen de la política?

A ver, cuando tienes una determinada imagen en la política, es complicado que eso cambie. Cuando tú provienes de un partido de derechas o de izquierdas, va a haber gente que, sin conocerte de nada, no le vas a gustar simplemente por haber estado ahí. Llevo fuera de la política ocho años y no milito en ningún partido. Asumo toda mi trayectoria, pero al final pesa. No obstante, te das cuenta del poder que tiene los medios de comunicación porque la gente me dice por la calle que me conocen de la tele, no porque haya sido presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Dicen que la sociedad está crispada, pero no es verdad. Es la política la que está crispada"

Hay una cosa que sí quiero decir, porque si no lo hago, reviento. Cuando yo abandoné la política, además de la forma tan traumática, el cariño de la gente fue lo que me ayudó a hacer toda la transición. Dicen que la sociedad está crispada, pero no es verdad. Es la política la que está crispada y la que traslada esa crispación a la sociedad. La gente no tiene una ideología, lo que quieren son gobernantes que les solucionen sus problemas.