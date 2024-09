Inés Hernand se defiende de las críticas tras ensalzar a Cristina Cifuentes: "Icono, maternal y generosa"

Las cocinas de MasterChef Celebrity vuelven a abrirse este lunes, tras el esperado estreno de La Revuelta de David Broncano. Y lo cierto es que las grabaciones del talent culinario de TVE han unido a personajes que ideológicamente no tienen nada que ver. Esto les ha pasado a Cristina Cifuentes e Inés Hernand.

La influencer no ha ocultado en ningún momento su cariño hacia la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Hasta llegó a llamarla "icono" en el evento del programa en el FesTVal de Vitoria. Unas palabras que ahora se le han vuelto en contra, después de que, a través de redes sociales, muchos le reprocharan su actitud, recordándole los casos de corrupción del PP.

Las críticas han sido tan feroces que Inés Hernand se ha visto obligada a defenderse. "No hay lejía en 20 planetas para blanquear al PP", dice en un tuit en X (antes llamado Twitter) la presentadora, que acostumbra a defender las ideas de la izquierda.

En las entrevistas que ofreció a los medios de comunicación en el FesTVal de Vitoria, Hernand alaba a la exdirigente del PP. "Es una persona tremendamente generosa, muy maternal, muy cuidadora, tiene mucha empatía", asegura. "Tiene una personalidad muy cautivadora y además es una tía que es crítica. Cristina me ha robado el corazón".

Cifuentes también se deshace en halagos de Hernand. "Ella también me ha conquistado a mí. Ha sido un flechazo. Inés es una niña maravillosa, de verdad", dice en esta entrevista con BLUPER.

No hay lejía en 20 planetas que blanquee al PP, querido. A ver si con un poquito de suerte, somos adultos todos :) — InésHernand (@InesRisotas) September 7, 2024

"Al margen del tema político, que me da exactamente igual cómo piense, me quedo con que es una niña buena, generosa, cariñosa, lista, graciosa... Su principal cualidad es que es buena persona, empática con todos. Yo la he visto ayudar a sus compañeros".

callar es un modo de comunicar, y hablar una fórmula para la convivencia: pic.twitter.com/SmKMr30Ft7 — InésHernand (@InesRisotas) September 8, 2024

Hernand, además, se ha visto obligada a escribir un comunicado. "Estoy contenta de llegar a este punto de mi vida sabiendo que los puentes son el volante de nuestra maquinaria social y no los muros", dice. "Quizá esperáis algo distinto como una ¿disculpa?".

Pitingo, Marina Rivers, Juan Luis Cano, Topacio Fresh, Raúl Gómez, Hiba Abouk, Pocholo Martínez-Bordiú, Itziar Miranda, Pelayo Díaz, Rubén Ochandiano, Nerea Garmendia, Jose Lamuño, Francis Lorenzo y María León acompañarán a Hernand y Cifuentes, las dos Españas que ahora están más unidas que nunca gracias a MasterChef.