David Broncano: "Es ridículo decir que Pedro Sánchez me ha puesto en TVE como si fuera su sobrino"

David Broncano ha contado este miércoles, durante la presentación de La Revuelta en el FesTVal de Vitoria, que ha vivido con "estupefacción" el revuelo mediático que se montó a raíz de su fichaje por TVE. Y es que muchos han apuntado directamente a la Moncloa.

"Eso es una barbaridad. Se ha dado por hecho que Pedro Sánchez haya dicho que haga el programa en TVE, y es falso", ha señalado el 'showman', que saldrá a competir contra Pablo Motos y Carlos Latre a partir del lunes a las 21:40 horas en La 1. Esto supone, por cierto, que el Telediario vea recortado su duración.

"Llevo muchos años recibiendo ofertas de cadenas de televisión, porque creo que hacemos un programa que está guay. Cuando acabamos contrato con Movistar Plus+ volvimos a tener ofertas de varios sitios, y esta [la de TVE] es la que más nos convencía", ha explicado Broncano, agregando: "Simplificarlo y decir que Pedro Sánchez me ha puesto ahí, como si fuera su sobrino, es ridículo. Y mentira".

¿Ha recibido algún mensaje de Sánchez? Broncano niega, avanzando que, en el caso de que se abriera la veda a recibir a políticos, el presidente del Gobierno estaría invitado. "De primeras no creo que venga", ha asegurado, para dar a continuación otro nombre: "Me gustaría entrevistar a Mariano Rajoy en la primera semana. Es gracioso sin querer".

El humorista considera "fea" y "retorcida" la utilización mediática y política de su incorporación. "Si la gente piensa que estoy aquí porque me lo ha dicho Pedro Sánchez, ni me conocen ni han visto el programa nunca. Sólo tienen que ver el programa", ha insistido David.

El jienense confiesa que ha llevado "bien" toda la polémica, pero confirma que "te puede reventar". "Es que hasta han sacado mi foto en el Congreso diciendo que estoy utilizando dinero público para comprar material para la Guardia Civil y hospitales. Eso es una barbaridad. Saben que es mentira, porque no funciona así", ha recordado.

"El dinero de TVE es para un programa. No se coge dinero de otros ministerios. Si tú contratas un formato no coges el dinero del ministerio de Defensa y Sanidad. El Estado no funciona así. Los que dicen que estoy utilizando dinero de la Guardia Civil y de los enfermos de la ELA son terribles profesionales y personas. Es literalmente mentira", ha rematado el conductor de La Revuelta.