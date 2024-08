Ni 'La Resistencia' ni 'La Resiliencia': TVE anuncia el nombre definitivo del nuevo programa de David Broncano

Se ha hecho de rogar, pero… ¡por fin! TVE ha revelado cómo se llamará el programa de David Broncano en el access prime time de La 1. Dado que no podía usarse el título de La Resistencia, al ser propiedad de Movistar Plus+, comenzaron las especulaciones sobre cómo sería esta nueva etapa del presentador nacido en La Coruña. Con el nombre de La resiliencia sobrevolando durante un tiempo, la Corporación ha revelado cuál será el título definitivo de este proyecto.

Mediante un anuncio con un humor muy propio de Broncano, RTVE mostraba una hoja de Word cómo se ponían distintos nombres. Con el de La Resistencia como el primero, podía verse cómo pasaba a llamarse La Residencia, para después recordar a ese nombre que se rumoreaba: La Resilencia.

Tras ello, pusieron otros que evocan a programas propios de la televisión pública como Las noches de Broncano, Las mañanas de David o El show de Chema. Justo después, de forma irónica, se hacía referencia a su principal rival a batir, El Hormiguero. En la hoja de Word podían verse dos títulos que hacían referencia al programa de Pablo Motos: El avispero y El hormigueo.

Justo después, la broma pasaba a aludir a una de las productoras del programa, Encofrados Encofrasa, al escribir que el formato se llamaría Mármoles Marfri. Tras ello, se escribieron otro título descartado, La Reticencia. Finalmente, el juego terminaba revelando el nombre definitivo que tendrá el proyecto en La 1: La Revuelta.

Así lo señalaba el propio anuncio al poner en color rosado el título para señalar que llegará a La 1 “muy pronto”. Se terminan así las especulaciones sobre cómo se llamará el formato. A pesar de no revelar la fecha, oficiosamente se estima que será el lunes 9 de septiembre cuando desembarque en el access prime time. Dada la expectación, el ente público ha llegado a adelantar la final del Grand Prix para evitar hacerlo coincidir con el estreno de Broncano en TVE.

Hubo muchas conjeturas alrededor del nombre del programa. La propia Corporación ha jugado con el enigma casi hasta el final. Es más, se pensaba que iba a conocerse el título del proyecto durante su presentación en el FesTVal de Vitoria, una de las citas más importantes de la televisión española y que marca oficiosamente el inicio de la nueva temporada de la pequeña pantalla.

El nombre de La Resiliencia era el que más sonaba, puesto que dos meses atrás, Broncano había registrado el nombre. De ahí, que se pensase que sería cómo se llamase. Sin embargo, TVE ha ido jugando al despiste en cada nuevo anuncio hasta este pasado 30 de agosto. Dado el tono de la promo, se espera que La Revuelta mantenga la esencia de lo que era La Resistencia en Movistar Plus+.

Según la RAE, La Revuelta tiene como primera acepción "segunda vuelta o repetición de la vuelta". El siguiente sentido, que viene del verbo 'revolver', significa "alboroto, alteración y sedición". En otras significaciones, están "riña, pendencia, disensión". También denota un "punto en que algo empieza a torcer su dirección o a tomar otra", así como un "cambio de dirección de algo" o una "vuelta o mudanza de un estado a otro, o de un parecer a otro". Acepciones que bien podrían encajar con la nueva etapa de Broncano en TVE.