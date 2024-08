TVE sigue sin enseñar a David Broncano: lanza otra promo para calentar la nueva 'Resistencia'

Aunque se le llame oficiosamente La Resiliencia, el nuevo programa de David Broncano en La 1 de TVE sigue manteniendo el misterio sobre cómo será y cuál será su fecha de estreno. A pesar de ello, la Corporación pública ha lanzado una nuevo promo con la que siguen anunciando el desembarco del humorista al ente. Un avance con el que el presentador sigue jugando al despiste.

El nuevo spot promocional hace alarde del estilo de humor absurdo propio de Broncano, intercalando secuencias que no tienen que ver con programas de TVE. “Muy pronto en TVE, con los momentos más divertidos, con los mejores invitados, con el presentador más gamberro, con los dedos de las manos, con los dedos de los pies…”, pronuncia el narrador, mientras se escucha también la voz de Broncano en off.

“¿Y con qué más, dilo?”, pregunta el presentador de origen gallego. “No, yo no pienso leer esto”, expresaba el narrador. “Suman 23, ¿no?”, procede a responder Broncano, para después enumerar lo que ha dicho el anuncio, aunque con palabras censuradas que se presuponen malsonantes. “Di cuánto suman, venga”, expresaba el conductor, provocando el hartazgo del narrador. “¿Adónde va esta cadena?”, se pregunta justo cuando termina la promo.

A pesar de mantener máximo secretismo en la fecha de estreno y el nombre del programa, el anuncio sigue el tono propio del humor de Broncano. Si hay algo que ha caracterizado a La Resistencia durante su etapa en Movistar Plus+ es la tendencia de Broncano a improvisar. De hecho, conocido era por aparentar que no se preparaba las entrevistas sobre los invitados que se subían al escenario del teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

De ahí, que tampoco sorprenda el estilo con el que han comenzado las promociones del nuevo programa. Ahora bien, eso no impide que el secretismo sea máximo. A diferencia de El Hormiguero y de Babylon Show, Broncano todavía no ha mostrado sus cartas sobre cómo será el nuevo formato con el que busque liderar en el access prime time. De hecho, Broncano sólo aparece con fotos de archivo, no llegando a vérsele realmente delante de las cámaras para el avance.

Suma como quieras😉, pero no te pierdas a @davidbroncano



Muy pronto en @La1_tve pic.twitter.com/RKveyMIuCV — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 23, 2024

Carlos Latre será el primero en probar suerte en la franja, dado que Babylon Show debutará en el access prime time de Telecinco este lunes 26 de agosto. El entrenador Luis de la Fuente será el primer invitado del programa, que ya ha anunciado quienes visitarán esta primera semana el formato. Verán a Latre y compañía Malena Alterio, Kira Miró y Julián López para promocionar la película Odio el verano, los medallistas olímpicos de París 2024, el actor Asier Etxeandía y los Hombre G.

Pablo Motos volverá de sus vacaciones el lunes 2 de septiembre. El presentador ya ha compartido la clásica imagen previa a su regreso, señalando que estaba “preparando la temporada 19”. Aún sin fecha, se estima que Broncano debute el último en el access prime time. Según señalaba Actual TV, será el 9 de septiembre cuando el presentador se estrene en La 1.