La desgarradora confesión de Sofía Suescun sobre cuando explotó su relación con su madre: "Me hizo clic"

Finalmente, Sofía Suescun contó su versión sobre el culebrón que está viviendo con su madre. Precisamente, han pasado ya 9 días desde que Maite Galdeano lanzase unas incendiarias y graves acusaciones contra su hija y su yerno, Kiko Jiménez, a través de redes sociales. La pamplonesa se ha abierto en canal en De viernes, revelando los años de “manipulación y chantaje emocional” por parte de su progenitora.

Suescun ha abierto la caja de Pandora, revelando que la relación con su madre ha sido un auténtico calvario por una visión ‘distorsionada’ de lo que es el amor por parte de la conductora de autobuses. Para la navarra, fue el 4 de agosto cuando se llegó a un punto de no retorno con su madre y cuando quiso romper los lazos que tiene con ella.

“Ese día fue el peor de mi existencia. Regresé de Supervivientes, buscando libertad y paz, y lo único que encontré fue el peso insoportable de mi madre destruyéndome con sus constantes ataques”, explicaba la navarra, mostrando la otra cara de su vida y mostrando que la relación materno-filial no era tan idílica como mostraban en redes sociales y platós de televisión.

La influencer reveló que tal era la presión por parte de su progenitora, que la llevó hasta tal extremo que tomó una dolorosa decisión: echar a su propia madre de su domicilio. “Me han dado ataques de ansiedad por cómo mi madre me trata. Veo a una madre endemoniada. Siento miedo. A ella le dan igual mis sentimientos y mis emociones”, confesaba entre lágrimas.

Suescun no se dejó nada, revelando que Galdeano habría interferido en su vida personal hasta el punto de aislarla de amistades o provocando rupturas sentimentales. “Mi madre me ha arruinado amistades, relaciones y hasta mi existencia”, expresaba con gesto sincero, señalando así el largo tiempo de presión que ha vivido al lado de su progenitora.

La ganadora de Supervivientes 2018 revelaba a Santi Acosta y Bea Archidona, así como a los otros colaboradores del magacín producido por Mandarina, que la relación con su madre se ha ido avinagrando desde que entró en su vida Kiko Jiménez. “Para mi madre, el verdadero enemigo es Kiko”, recordando así las duras acusaciones que vertió contra el ex de Gloria Camila, insinuando que está tratando a Suescun de una forma muy similar a la que tenía Antonio David Flores con Rocío Carrasco durante su matrimonio.

Sofía Suescun en 'De viernes'.

“Siempre he tratado de complacerla, por miedo a sus reacciones. Prefiero que no me quiera a que me quiera mal”, compartía en el plató, expresando así su desesperación. Suescun expresó cómo Galdeano le había llegado a amenazar. “Me dijo: ‘o estás conmigo o contra mí’”.

La pamplonesa expresaba que su progenitora necesita ayuda urgente. “Mi madre siempre ha querido que sea perfecta, un simple muñeco para sus aspiraciones. Necesita ayuda”, comentaba en De viernes. Unas declaraciones en las que la navarra se abrió en canal hasta el punto de que tuvo que ser consolada por Bea Archidona, puesto que llegó a emocionarse hasta el punto de no poder reprimir las lágrimas.