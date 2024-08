Los demoledores titulares de Sofía Suescun contra Maite Galdeano: "Tengo miedo. Veo una madre endemoniada"

La situación entre Sofía Suescun y Maite Galdeano se antoja cada vez más insostenible. Reproches, celos, demandas e incluso una orden de alejamiento, caracteriza la relación entre la familia. Desde hace varios días son muchos los detalles que se están dando a conocer de la discusión entre madre e hija.

Lo que parecía una relación idílica, sin secretos ni discusiones, ha llegado al límite. Las indirectas y la mala relación entre ellas no cesa, sobre todo por parte de Galdeano, quien no ha parado de mostrar su descontento hacia la pareja en repetidas ocasiones a través de las redes sociales. Sin embargo, lo que parecía una lucha que no trascendía a la televisión, Sofía Suescun ha decidido dar el paso.

La de Pamplona se sentará hoy en el plató de De viernes para contar toda la verdad sobre el conflicto que ha tenido con Maite Galdeano y cómo se encuentra en estos momentos. La previa de esta entrevista ofrece titulares muy llamativos que reflejan la verdadera realidad que ha vivido Sofía durante todo este tiempo.

Todas las miradas estarán puestas en la creadora de contenido, que no tendrá ningún reparo en contar la verdadera cara de su madre. Además, para ir contextualizando sobre el asunto, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona lanzaba este jueves, 22 de agosto, un pequeño avance de la entrevista, donde se puede vislumbrar que las declaraciones de Suescun no pasarán desapercibidas.

"Esta historia se remonta en un pasado muy lejano. Desde que soy prácticamente una niña, donde mi madre quiere hacer de mí una prolongación suya. Me ha arruinado amistades, relaciones y, en muchos momentos, la existencia", arrancó diciendo Suescun en este adelanto.

La hija de Maite Galdeano lleva años soportando el comportamiento de su madre. De hecho, la actual novia de Kiko Jiménez asegura que tiene miedo. "Veo a una madre endemoniada. He tomado la decisión, por mi salud", continuó Sofía.

Además, esta añadió que los comportamientos de su madre en los últimos años le generaban fuertes problemas de salud: "Cuando volví de Supervivientes me encontré a una madre que me machacaba más que nunca, me dio hasta un ataque de ansiedad y tuve que irme de mi casa".

Durante los últimos instantes del avance, la creadora de contenido también ha salido en defensa de su novio Kiko manifestando que "ella la toma con Kiko como con cualquier otra persona. "Desde el primer momento ella ve un peligro, como si pudiera robarle a su hija. De ahí ese odio", añade.

Finalmente, Sofía explicó que tiene la necesidad de compartir públicamente su versión de la historia. "Tengo ganas de darle una explicación al público, tienen que saber la cara B de la historia de Sofía Suescun", concluyó.

La actitud de Maite

Por su parte, Maite Galdeano no ha tardado en dar su punto de vista sobre dicha entrevista que concederá su hija Sofía. "Me he quedado en shock, qué maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija. Ya no puedo más, me va a dar algo, es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin hacer yo nada malo. Estoy hecha polvo", decía Maite.

Asimismo, minutos después de que Suescun confirmarse su entrevista exclusiva con el programa de Telecinco para hablar largo y tendido de esta preocupante situación familiar, Maite añadía cartas al asunto publicando un aviso "urgente".

"Comunicado, serio y urgente para toda España: busco vivir en finca, a cambio de paseos a perritos o dar compañía a señor/a o similar. Preferentemente Madrid o el norte. Soy simpática, divertida y honrada. Os leeré por Instagram. Gracias", publicaba la navarra en su cuenta personal de Instagram.