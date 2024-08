El preocupante mensaje de Maite Galdeano a sus seguidores: "Por favor que alguien venga a rescatarnos"

La guerra entre Maite Galdeano y su hija, no tiene pinta de que vaya a arreglarse, o al menos por el momento. Desde que Sofía Suescun y Kiko Jiménez, echaran de casa a Maite, las acusaciones y los reproches no han cesado entre la familia Galdeano-Suescun-Jiménez. Los tres rostros han vivido una montaña rusa de emociones que ha terminado con la Guardia Civil, demandas y hasta una orden de alejamiento de por medio.

La exconcursante de Gran Hermano se encuentra fuera de Madrid, en su casa de la Región de Murcia. "Yo estoy aquí privilegiada en esta casa nueva a estrenar. Soy una mujer muy fuerte, resistente, me encanta la lectura, me gusta pasear, voy a coger una nueva perrita y vida nueva. Estoy cada día más feliz, que os den por ahí, que al final estaba de criada gratuita. Al final me habéis hecho un favor", comentaba Maite Galdeano hace escasos días. Sin embargo, parece ser que no seguirá así por mucho tiempo.

"Comunicado serio y urgente para toda España: busco vivir en finca, a cambio de paseos a perritos o dar compañía a señor/a o similar. Preferentemente Madrid o el norte. Soy simpática, divertida y honrada. Os leeré por Instagram. Gracias", ha escrito Maite Galdeano hace escasos minutos.

Captura de pantalla de las redes sociales de Maite.

"Por favor, que alguien venga a rescatarnos. Esto es muy serio, no se puede aguantar este abandono. Quien nos echó sin piedad que se ponga en nuestro lugar. Gracias", añadía Galdeano minutos después.

Tal y como ha dejado ver, la de Pamplona ha llegado al límite. La exconcursante de GH18 está viviendo unos días muy duros a causa del culebrón familiar que se ha desatado.

De hecho, hace unos días, Carlota Vázquez, periodista de TardeAR, confirmaba que la madre de Sofía Suescun había pasado una muy mala velada por lo que tuvo que acudir de madrugada a urgencias "por una subida de tensión y un ataque de ansiedad".

No obstante, desde dicho programa confirmaron minutos después que la madre de Sofía Suescun, se encontraba favorablemente bien. "Los médicos le han hecho un chequeo y le han mandado para casa", indicaron. Además, corroboraron que en siete días, es la segunda vez que Maite Galdeano acude con los mismos síntomas.

Sofía rompe su silencio

Por supuesto, la otra afectada en esta guerra familiar es su hija Sofía Suescun. En estos días, hemos observado cómo Maite enviaba varios mensajes a su hija a través de las redes sociales y programas de televisión, sin recibir respuesta alguna.

No obstante, tal y como corroboró en exclusiva Beatriz Archidona en TardeAR Verano, Sofía ha decidido finalmente hablar.

Archidona reveló que en ese momento Suescun estaba grabando una entrevista en profundidad, en la cual hizo algunas declaraciones interesantes. "Con mi madre pasa algo, una situación en la que me miro al espejo y me digo a mí misma que no puedo más", confesaba en la entrevista previa, grabada este mismo miércoles.

A lo que añade:"No es algo de ahora, es algo que viene de muchos años atrás por sus celos hacia mí y su absoluto control", afirmó Beatriz Archidona. Fue entonces cuando la comunicadora señaló que no le permitían leer más, de momento.

Pero, poco tardó Maite Galdeano en pronunciarse sobre la noticia. Álex Álvarez, uno de los colaboradores de TardeAR anunció que esta le había escrito un mensaje que decía lo siguiente: "Me he quedado en shock, qué maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija. Ya no puedo más, me va a dar algo, es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin hacer yo nada malo. Estoy hecha polvo".