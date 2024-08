El problema de salud de Maite Galdeano tras la orden de alejamiento de su hija Sofía: 'TardeAR' lo corrobora

La guerra familiar entre Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Maite Galdeano no cesa, de hecho, la situación no ha hecho más que empeorar. El conflicto familiar ha dado un nuevo giro este pasado sábado 17 de agosto, y es que el jienense ha revelado recientemente que la pareja iba a emprender acciones legales, por lo que consideran "amenazas graves". Reacción que parece no haberle sentado nada bien a Maite Galdeano.

La navarra ha llegado al límite. La exconcursante de GH18 está viviendo unos días muy duros a causa del culebrón familiar que se ha desatado. Tal y como confirmaba Carlota Vázquez, la periodista de TardeAR, la madre de Sofía Suescun pasó una muy mala velada y tuvo que acudir de madrugada a urgencias "por una subida de tensión y un ataque de ansiedad".

"Nos ha dicho que tiene que ir al psicólogo en Madrid, que ha vomitado y que si se encuentra mal llamará a una ambulancia", apuntó la colaboradora. Y es que lo cierto es que la madre de Sofía tiene que tener mucho cuidado por la afección que tiene. Maite sufre una enfermedad en la sangre por la que podría pedir la eutanasia. "Visitará a su psicólogo cuando llegue a Madrid, ahora está en su casa de la playa", aseguraron varios colaboradores.

Captura de pantalla de las redes de Maite.

No obstante, desde dicho programa confirmaron que la madre de Sofía Suescun, se encuentra favorablemente bien. De hecho, dijeron que hacía escasos minutos que había llegado a casa. "Los médicos le han hecho un chequeo y le han mandado para casa", indicaron. Además, corroboraron que en siete días, es la segunda vez que Maite Galdeano acude con los mismos síntomas.

La navarra continúa en su apartamento de Murcia, donde vive desde que su hija la 'echara' de casa. Por su parte, la navarra se vio ayer en la necesidad de exponer su postura al respecto de todo lo que está pasando, asegurando que su único interés es "el bienestar" de Sofía Suescun.

"Por lo que a mí respecta, no tengo la más mínima intención de emprender acciones legales en su contra", indicaba hace unas horas Maite en sus redes sociales.

Maite se declara sobreasada por lo sucedido y prefiere "no forzar" nada para volver a la casa de Sofía: "Le dejo libertad, es mi hija, para que sea feliz con quien quiera. Quiero hacer las paces con ella, estoy dispuesta a pedirle perdón a Kiko y a mi hija". Y ha finalizado: "Dado que la situación resulta dolorosa y complicada, ruego respeto para todas las partes".

Sin embargo, para Maite, solo existe un culpable: Kiko Jiménez. La de Pamplona aseguró que es "mala persona, manipulador y un mentiroso compulsivo", entre otras muchas cosas. Un hombre que tiene "abducida" a su hija Sofía, según su madre.

No obstante, la pareja ha desmentido en todo momento dichas declaraciones, dando paso a una orden de alejamiento contra Maite Galdeano. "Podemos confirmar que tanto los dos han interpuesto una orden de alejamiento de ellos contra Galdeano. Han puesto una demanda civil y otra penal", confirmaba Marisa Martín-Blázquez en TardeAR.

Cristian: hijo y hermano

Por su parte, en medio del conflicto, Cristian Suescun, hijo mayor de Maite Galdeano, también se ha pronunciado acerca de la polémica. "Lo estoy pasando muy mal, no quiero hablar de eso, es un tema muy delicado en mi familia y ya veremos cómo afrontamos todo esto", dijo.

El de Pamplona confirmaba en TardeAR que para él era una situación complicada, pues ninguno "es más que otro" para él. "Yo soy Cristian, mi madre es mi madre, mi hermana es mi hermana y Kiko es mi cuñado. Todos son familia, no es uno más que otro", añadió.

No obstante, Maite asegura que está muy disgustada con su hijo Cristian: "Debería estar conmigo, porque estoy sola y lo estoy pasando muy mal".