Kiko Jiménez revela en 'Fiesta' que ha demandado a Maite Galdeano por sus ataques: "Tengo que defenderme"

El culebrón Galdeano-Suescun-Jiménez ha vivido otro incómodo episodio. En la tarde de este pasado sábado 17 de agosto, el jienense acudió a su puesto como colaborador en Fiesta y reaccionaba a las desgarradoras palabras de Maite Galdeano, quien rogaba en TardeAR a su hija que le perdonase. A pesar de ello, el novio de Sofía Suescun ha revelado que ha decidido tomar acciones legales contra su suegra por sus incendiarias palabras que vertió el pasado miércoles 14 de agosto.

En una serie de historias en Instagram, Galdeano lanzó duras palabras contra su hija y su yerno. Acusaba a su propia de echarle de casa y de estar “inducida” por el novio. La navarra tachaba a Kiko Jiménez de ser “un ser, un manipulador, un terrorista y un chantajista emocional” y que estaría “perjudicando muchísimo” la “salud mental” de Suescun.

“Está anulada totalmente y sola. Esto es muy serio. Es un tío frío, calculador, ha conseguido alejarla de su madre... lo único que quiere es su beneficio. Ese es él. Mi hija está destruida y derrumbada pero no se deja ayudar por mí”, expresaba. “Ya no los tengo miedo, no os quiero ni ver. No pensaba que me ibas a hacer este daño, echándome de casa [...] No os voy a perdonar en la vida. El karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones”, agregaba.

Días después, Galdeano recogía cable y pedía perdón públicamente a su hija. “Estoy fatal. Le pido a Dios, por favor, que se meta en la cabeza de Sofía para que me perdone, que me acepte en casa, que me levante el castigo”, expresaba angustiada al reportero de TardeAR.

Galdeano se comprometía públicamente a no hablar sobre la pareja de su hija, aunque era evidente que el conflicto con su yerno proseguía. “Estoy dispuesta a no decir nada del otro”, declaraba, para después mostrar un poco menos cordial con el novio de Suescun.

Pero esto no ha sido suficiente para el exconcursante de Supervivientes 2017 y 2024. El jienense volvía a arremeter contra la pamplonesa. De hecho, Jiménez rechazaba que Galdeano se hubiera puesto en contacto con él o con su hija. “No se trata de ponerse en contacto para pedir perdón. Esta es una situación que viene repitiéndose muchos años atrás”, comentaba en Fiesta.

En ese momento, Jiménez confesaba que había decidido tomar acciones legales contra su suegra. “He tomado medidas por amenazas graves que ha hecho hacia mí y también por todas las acusaciones que está haciendo tanto en redes sociales como en privado”, confesaba de manera contundente. “Yo tengo que defenderme”, agregaba.

Kiko Jiménez en 'Fiesta'.

Verónica Dulanto le preguntaba a Jiménez si las disculpas expresas de Maite Galdeano podrían parar la demanda, para el jienense no sería suficiente. “A mí me ha hecho mucho daño públicamente. No se puede consentir que una persona, ya sea tu suegra o cualquiera, haga esas acusaciones hacia otra persona, sabiendo la sensibilidad del tema y la de mujeres que lo están sufriendo”, aseguraba. “Está en juego también mi dignidad y la de mi familia”, añadía el ex de Gloria Camila.

Jiménez comentaba que su suegra podría estar enterándose en directo de que había sido denunciada. “La decisión ya está tomada y no hay marcha atrás”, explicaba. Más evasivo se mostró respecto a la pregunta de Omar Suárez sobre si había pedido una orden de alejamiento.

“Esas cosas, prefiero reservármelas porque no quiero entrar. Yo creo que el tema ya es lo suficientemente delicado como para… Es que Sofía sufre y si yo tuviera la libertad para hablar… Al final no deja de ser su madre y yo tampoco quiero públicamente indagar más en el tema”, respondió.