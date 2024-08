La divertida e íntima confesión de Alba Carrillo sobre su experiencia en una popular app de citas

Finalizados los Juegos Olímpicos, D Corazón ha vuelto a hablar sobre la crónica social y rosa en La 1. El formato regresa justo la misma semana en la que finalizaba la séptima temporada de Lazos de sangre, con la que Jordi González dejó una sentida despedida con las dudas de su renovación. El barcelonés retomaba su puesto de presentador con el magacín matinal de TVE, en el que Alba Carrillo dejó una curiosa anécdota.

La modelo ha estado ausente en televisión desde que D Corazón se tomó en descanso por la emisión de los Juegos Olímpicos. Próximamente, a la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López se la verá como madrina del Grand Prix. En su regreso al magacín matinal, la televisiva compartió una divertida anécdota sobre sus vivencias a la hora de buscar pareja en una aplicación de citas.

Todo surgió por un debate alrededor de los secretos de los famosos para ligar. El formato hablaba de las aplicaciones y redes sociales que son exclusivas para famosos y celebrities y que se usan para ligar o encontrar una pareja. La modelo confesó haber sido usuaria, aunque en el pasado. De hecho, la ex de Thibaut Courtois habló de su experiencia en una de estas aplicaciones selectas, concretamente Raya.

[El vestido más “juvenil, fresco y vibrante” lo tiene Alba Carrillo: de Celia B y de estampado de margaritas]

“Yo me hice Raya, pero hace muchísimo tiempo, como un año”, compartía la tertuliana en tono distendido. Entre risas, compartió que pudo entrar en la app a través de una invitación personal. “Quería saber, como me decían, 'están allí tus ex, no sé quién…', pues a ver qué se cuece”, comentaba.

No obstante, su experiencia en Raya sería casi tan rápido como un nanosegundo en el metaverso. “Me salí inmediatamente, en cuanto me dejaron entrar”, confesaba la modelo. El motivo de que se quitase de la app era que veía que, realmente, era “poca” la “exclusividad” que encontraba.

Jordi González y Alba Carrillo en 'D Corazón'.

“Se supone que es exclusiva y no es así. Ahí está ya todo 'pichichi' [...] Me dio bajón. Empecé a ver y dije: '¿Pero qué exclusivo es esto? Fuera'. Y me borré”, justificaba. Con su habitual sentido del humor, Carrillo comentó que solamente se hubiera quedado de haber visto un famoso concreto.

“No vi a Álex González, si no me hubiera quedado [...] Yo vi la morralla porque no pagué ni iba a pagar”, expresaba en tono de broma. Eso sí, Carrillo dio datos técnicos curiosos, como el hecho de que tuvieran que pasar dos semanas como proceso para poder ser aceptado en la aplicación de citas.

Javier Hoyos, presente en el magacín, compartió que se comentaba que, entre los famosos que usan dicha app, estaría Julián Contreras. Lejos de tomarlo como referencia, la modelo dejó un comentario en el que reafirmaba su decisión de irse. “¡Ves! ¡Todo 'pichichi'!”, dijo de manera sarcástica.