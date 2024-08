Alain Hernández ('Sueños de libertad'): "Mi personaje es muy intenso y agota, pero estoy feliz con mi trabajo"

No es el clásico malo malísimo, tiene una parte humana. Hay toda una gama de grises, quizás veremos una parte de antihéroe a lo largo de la serie, quién sabe. Pero no me hubiera atraído interpretarlo de no tener esos claroscuros. Al comenzar la historia, sí que se le presenta directamente como el villano y que ejerce un papel antagónico respecto a Andrés, su hermano pequeño.