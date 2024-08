Kiko Jiménez habla alto y claro sobre las graves acusaciones de Maite Galdeano: "Tiene un brote de celos"

Era evidente que la réplica de Kiko Jiménez a las graves acusaciones que le ha lanzado Maite Galdeano iba a suceder en la tarde de este 15 de agosto. El día de la Asunción no está siendo sinónimo de descanso para Telecinco. Las incendiarias palabras de la madre de Sofía Suescun contra su hija y su yerno han provocado rápidas reacciones. El exconcursante de Supervivientes 2017 y 2024 ha aprovechado su colaboración en Fiesta para hablar alto y claro de los calificativos de la pamplonesa.

La guerra entre madre e hija ha ido agravándose en cuestión de horas. Primero surgieron las palabras de Galdeano contra Suescun en una serie de historias de Instagram en las que acusaba a su propio vástago de echarle de casa y de estar “inducida” por el novio. La navarra tachaba a Kiko Jiménez de ser “un ser, un manipulador, un terrorista y un chantajista emocional” y que estaría “perjudicando muchísimo” la “salud mental” de su hija.

“Está anulada totalmente y sola. Esto es muy serio. Es un tío frío, calculador, ha conseguido alejarla de su madre... lo único que quiere es su beneficio. Ese es él. Mi hija está destruida y derrumbada pero no se deja ayudar por mí”, expresaba. “Ya no los tengo miedo, no os quiero ni ver. No pensaba que me ibas a hacer este daño, echándome de casa [...] No os voy a perdonar en la vida. El karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones”, agregaba.

La primera en reaccionar fue la propia Sofía Suescun, quien ha lanzado un comunicado en una historia en Instagram. “Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo”, comenzaba explicando en su amplio comunicado en su cuenta de dicha red social.

“No sé ni por dónde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento”, proseguía. “He soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites”, continuaba. Suescun pedía “ayudar urgente” para su madre. “No está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado, siempre me encuentro con una negativa por su parte”, expresaba la influencer.

Habla en 'Fiesta'

Ahora ha sido su novio quien ha querido desmentir las graves acusaciones que Galdeano ha vertido sobre él. “No quiero meterme mucho, porque esto es entre la relación de madre e hija. Yo tengo mi propia casa, no he echado a nadie de su casa, porque no vivo con Sofía. Yo siempre he respetado su relación, pero esto es un tema de ellas dos”, expresaba al inicio de la emisión del magacín.

Kiko Jiménez en 'Fiesta'.

“Tiene un brote de celos y no quiere que nadie se acerque a su hija, puede ser cualquiera. Dice barbaridades que duelen. Yo también tengo madre, tengo un abuelo que está muy mayor, y están sufriendo bastante. Sobre todo, Sofía, que lo está pasando fatal, pasó una noche muy dura”, agregaba, haciendo referencia a las palabras en las que Galdeano insinuaba que el jienense tiene un carácter similar a Antonio David Flores y en cómo trataba a Rocío Carrasco.

“Es un tema muy delicado, no es para tratarlo como un culebrón cualquiera, sino para ponerlo en manos de profesionales. Porque, cuando ocurra alguna desgracia, nos lamentaremos y nos echaremos las manos a la cabeza. Pero es un tema muy, muy delicado. Extremadamente delicado, no sabemos cuánto”, añadía, sin querer meterse demasiado en la “ayuda” que Sofía ha pedido para su progenitora.

El ex de Gloria Camila ya ha avisado de que está estudiando si va a tomar acciones legales contra su suegra. “Estamos estudiando todo lo que dice Maite públicamente, y también en privado, que es aún más grave. Porque salen más personas salpicadas”, advertía.