Sofía Suescun responde a las graves acusaciones de Maite Galdeano: "Son absolutamente falsas. Necesita ayuda"

Las incendiarias palabras de Maite Galdeano contra su hija, Sofía Suescun, y su yerno, Kiko Jiménez, ya tienen sus primeras consecuencias. Ya en Socialité adelantaron que la finalista de Supervivientes: All Stars ha decidido reaccionar a las graves acusaciones que ha lanzado su madre sobre ella y su relación. La pamplonesa acusaba a la joven de haberla echado de su casa y que su pareja le estaba aislando de su familia.

Ante las graves palabras de su madre, la ganadora de Supervivientes 2018, con las que comparaba a su hija con Rocío Carrasco y tachase a Kiko Jiménez de ser “un ser, un manipulador, un terrorista y un chantajista emocional” y que estaría “perjudicando muchísimo” la “salud mental” de su hija, se ha pronunciado también en redes.

“Está anulada totalmente y sola. Esto es muy serio. Es un tío frío, calculador, ha conseguido alejarla de su madre... lo único que quiere es su beneficio. Ese es él. Mi hija está destruida y derrumbada pero no se deja ayudar por mí”, expresaba. “Ya no los tengo miedo, no os quiero ni ver. No pensaba que me ibas a hacer este daño, echándome de casa [...] Nos os voy a perdonar en la vida. El karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones”, agregaba.

[Bea Archidona frena en seco a Sofía Suescun por sus ataques a Marta Peñate y Olga Moreno: “No frivolicemos”]

Ha sido también en una historia de Instagram donde Suescun ha reaccionado. “Hola chicos. Ahora entenderéis mi desaparición por aquí estos últimos días. Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo”, comenzaba explicando en su amplio comunicado en su cuenta de dicha red social.

“No sé ni por dónde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento”, proseguía. “He soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites”, continuaba. “Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal [su concurso en Supervivientes All Stars], donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa”, añadía, haciendo así referencia a los enfrentamientos entre su madre y su novio.

Pantallazo de la historia de Sofía Suescun en su cuenta de Instagram.

Suescun señala que su madre necesita “ayuda urgente” y desmiente las “barbaridades” que ha dicho sobre ella y Kiko Jiménez. “Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero, por más que lo he intentado, siempre me encuentro con una negativa por su parte”, compartía.

“Necesito tiempo para gestionar esta situación, pero hay algo que tengo muy claro y es que, ante todo, voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad. Espero que me entendáis”, concluía la influencer en su historia. Justo en plena emisión de Socialité, Galdeano respondía a su hija también en redes.

Galdeano responde

“Así hacen todas las mujeres que no quieren reconocer lo que tienen al lado. Yo estoy mal por mis enfermedades físicas, pero no mentales, ¿vale? Tengo informes que avalan que soy una persona supernormal y bastante fuerte de mente”, exclamaba, para cargar de nuevo contra el novio de su hija.

“Como digan lo contrario, denunciaré a saco, junto con mi abogada. Ese panfleto no lo ha escrito Sofía, porque, la patria y potestad para hacer cualquier cosa, se la da al 'ser', a la rata que tiene al lado. No sale de mi hija, que no tiene tiempo para esto, la rata sí tiene tiempo para hacer el mal. Es dañino. No quiero nada más que abrazar a mi hija, tenerla, darle cariño. ¿Eso es malo? ¡Pregunto!”, expresaba en otro vídeo en una de sus historias en Instagram, poniendo en cuestión que el comunicado lo escribiese su hija.