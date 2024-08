Sonsoles Ónega adelanta su vuelta a las tardes de Antena 3: ¿ampliará su programa el horario sin 'Pecado Original'?

Antena 3 ya está preparándose para recibir la nueva temporada televisiva. Este año, la ‘vuelta al cole’ está siendo más temprana de lo habitual en las distintas cadenas. El canal con sede en San Sebastián de los Reyes ha lanzado un épico anuncio con el que se revela que Sonsoles Ónega retomará su puesto en la conducción de su magacín antes de que llegue septiembre. Será el 26 de agosto cuando el formato recupere a su presentadora.

Con un avance propio del tráiler de una producción cinematográfica de Atresmedia y con Dancing Queen de ABBA como música, Sonsoles Ónega y la mayor parte de los colaboradores que participan en el magacín bailan con una secuencia digna de la saga musical Mamma Mia! En termina con la fecha de vuelta de la periodista y escritora: 26 de agosto.

Una promo de lo más refrescante con el que Antena 3 se adelanta a la vuelta de otros presentadores titulares. La vuelta de Y ahora, Sonsoles supondrá también un impulso para las audiencias. A diferencia del magacín con su conductora titular, la versión YAS Verano no logra replicar los buenos datos que sí tiene con Ónega al mando. Este año, era Pepa Romero quien lideraba el magacín vespertino.

Lo cierto es que YAS Verano ha tenido el hándicap de enfrentarse a los Juegos Olímpicos, que han provocado que las audiencias de la mayor parte de la programación de las otras cadenas hayan bajado notablemente. A ello se suma el que se está en la temporada estival, en la que el consumo televisivo cae a cifras mínimas. Todo ello no ha beneficiado en absoluto al espacio. Con lo cual, la vuelta de Sonsoles Ónega antes de tiempo puede provocar el regreso también de su público fiel.

Con el retorno de Ónega surgen de nuevo los rumores sobre la posibilidad de que el primer canal de Atresmedia alargue la duración del magacín. Actualmente, el magacín vespertino durante 2 horas, emitiéndose entre las 18:00 y las 20:00. No obstante, van surgiendo con más fuerzas el runrún de que la cadena aprovechará el final de Pecado original para ampliar la duración del formato hasta las tres horas y comenzando así a las 17:00 horas.

En el hipotético caso de que sucediese, Y ahora, Sonsoles acabaría mayor duración que TardeAR, que comienza a las 17:30 horas, y se enfrentaría a la última media hora de El diario de Jorge; además de cubrir completamente La Promesa y la media hora final de La Moderna. Se trataría de un movimiento muy arriesgado y del que, de momento, no existe confirmación oficial, quedándose como un rumor que vuelve a sonar con fuerza tras el anuncio del regreso de Sonsoles Ónega.

¿Y 'Pecado original'?

Aparentemente, Antena 3 tiene previsto que Una vida nueva sea la que toma el relevo de Pecado original… o de Secretos de familia. Según reveló El Confidencial, la ficción turca se despedirá del público el 12 de septiembre, con la emisión del final del episodio 31 de la sexta temporada. Ahora bien, no se sabe si la cadena optará por alargar su emisión, como sucedió con Tierra amarga, para testear a la nueva producción turca o, por el contrario, ver cómo funcionaría la ampliación de Y ahora, Sonsoles.

No obstante, la cadena de Atresmedia no ha revelado si Una nueva vida irá a las tardes o, por el contrario, será emitida tras el final de Secretos de familia, la cual también dejará pronto las noches de los domingos. "No hay nada asegurado. Todavía le queda un tiempo a Pecado original. El plan de cómo se estructurará las nuevas tardes lo contaremos más adelante", explica José Antonio Antón, director general de Atresmedia Televisión, al mismo medio.