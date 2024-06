El entrañable encuentro de Sonsoles Ónega con su padre en su programa en Antena 3: "Es un orgullo"

El décimo aniversario de la coronación de Felipe VI dejó un momentazo televisivo. Por primera vez, Sonsoles Ónega coincidía con su padre, el reconocido periodista Fernando Ónega, en su programa en Antena 3. Un encuentro padre e hija de lo más entrañable en el que el veterano comunicador no dudó en felicitar a su vástago y reconocer públicamente sentir “orgullo” porque ahora sea ella la reconocida por el público.

Más allá de ser padre e hija, Fernando Ónega fue director de comunicación durante la legislatura de Adolfo Suárez y llegó a ser presentador de la edición de noche de Antena 3 Noticias entre 1997 y 1999. Galardonado con varios Premios Ondas, entre ellos uno honorífico, una Antena de Oro y un Micrófono de Oro, se trata de uno de los profesionales de la comunicación con mayor prestigio en España.

De ahí, que fuese más que lógico que la presentadora de Y ahora, Sonsoles quisiese contar con sus declaraciones sobre un momento tan importante. Aunque no fue en plató, sino en una conexión en directo, ambos coincidían por primera vez en el magacín vespertino. Si algo así no se había producido antes, era porque el veterano periodista consideraba que no debía “estar en el programa de su hija”.

Sin embargo, Sonsoles Ónega le lanzó un órdago, invitándole a que acuda como invitado al plató “en los próximos 10 años”. Este momento histórico para el magacín, que ha erigido a la presentadora como la ‘reina de las tardes’ de Atresmedia, su progenitor no dudó en alabar su profesionalidad y que, actualmente, sea ella a la que reconocen por su trabajo y que él haya pasado a ser “el padre de…”

“¿Qué siento? Naturalmente, emoción, pero lo que más me emociona es saber lo mucho que la queréis, lo mucho que la quiere la gente en la calle. Y me lo dicen mucho, yo ya he dejado de ser Fernando Ónega y he empezado a ser el padre de Sonsoles Ónega, y es un orgullo”, expresaba en directo.

'Y ahora, Sonsoles'.

Sin duda, unas palabras que sólo provocaron emoción en la conductora, que estuvo al borde de las lágrimas. “Me voy a sonrojar y me quedan 45 minutos de programa. No me quiero equivocar y sabes que tengo 120 minutos al día para equivocarme”, dijo la periodista de manera afectada. Ciertamente, no es la única hija de Fernando Ónega en haber seguido sus pasos. Su hermana mayor, Cristina, también estudió Ciencias de la Información y, actualmente, es directora del canal 24 horas de RTVE.