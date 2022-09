El polémico discurso de despedida de Fernando Ónega: "El secreto es casarse con mujer mucho más joven"

Fernando Ónega se ha despedido de la radio este jueves 1 de septiembre. Tras toda una vida vinculado a las ondas, el periodista ha dicho adiós a los oyentes en el programa Más de uno, presentado por Carlos Alsina en Onda Cero, con un emotivo discurso. Sin embargo, una de las frases escogidas para su despedida ha generado un aluvión de críticas al veterano comunicador por el contenido machista de sus palabras.

"He leído este fin de semana un verso de Antonio Machado que dice 'donde acaba el pobre río, la inmensa mar nos espera'. No soy mayor, tengo los años que tengo, pero me encuentro en uno de los momentos mejores de mi vida", explicaba el periodista.

Ónega procedía entonces a explicar las dos técnicas que ha descubierto para mantenerse joven. "Una muy casera, que es casarse con mujer mucho más joven, lo cual permite acercarte al mandato del Arcipreste de Hita de yacer con hembra placentera". La segunda forma, según él, es "no vivir de los recuerdos, sino tener siempre un proyecto de futuro". Y añadía: "Yo tengo proyectos de futuro y muy ambiciosos, cada día me encariño más con ellos".

Hoy, Fernando Ónega deja la radio diciendo que la forma de mantenerse jóvenes los hombres es casarse con una mujer joven. Este tipo fue subdirector del diario Arriba de la Falange y alabó los últimos fusilamientos del franquismo. [Vídeo:@carloshidalgo]

Más allá de esas polémicas palabras, el periodista afirmó estar viviendo "un momento dulce y triste al mismo tiempo". "El día 16 de junio cumplí unos años, en ese momento entré en un período de reflexión acompañado de una canción de Julio Iglesias que dice 'me olvidé de vivir'. Me he olvidado de que había fines de semana, me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado un puñetero puente en toda mi vida", relataba a Alsina.

"La radio es muy bonita, pero la radio que me habéis encomendado era muy esclava, muy permanente y yo soy un trabajador cansable", confesaba Ónega, que celebra haber tenido "la inmensa suerte de trabajar con los más grandes de la radio".

