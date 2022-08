Lluvia de críticas a 'Ya es verano' por su entrevista al 'youtuber' Borja Escalona: "¡Qué vergüenza!"

La figura del 'youtuber' Borja Escalona se encuentra en el centro de toda polémica después de protagonizar un bochornoso acontecimiento en un bar de Vigo, cuando pretendía abandonar el establecimiento sin pagar lo que había consumido. Después de muchos días siendo noticia, el programa vespertino de Telecinco, Ya es verano, le realizaba una entrevista en exclusiva para que explicara "su versión".

"Además de Ana María Aldón, que es la mujer más buscada del verano, tenemos también la historia del hombre más buscado de los últimos días", comenzaba Frank Blanco, presentador del formato, antes de dar paso a la entrevista.

Miguel Ángel Silva, reportero encargado de realizar la entrevista, comenzaba narrando los hechos ocurridos antes de comenzar la grabación. "Fuimos a buscarle. Llevaba varios días sin salir de casa y a través de señas conseguimos que bajase y hablar con él. Llegó en un coche lujoso y lo primero que hizo es decirnos a mi compañero y a mí que 'os atropello y hacemos el acting que tanto os gusta a vosotros'".

['Grease' lidera la noche en La 1 y 'Ya es verano' no consigue remontar la tarde de Telecinco]

Tras esto, Ya es verano emitía la entrevista realizada al 'youtuber', donde se justificaba explicando su versión de los hechos y confesando cómo se encontraba: "No están siendo días fáciles, estoy soportando cosas a mi alrededor que como sociópata diagnosticado que soy no es fácil de sobrellevar (...) Lo que pasa es que hay mucha gente que se está lucrando de ello y mucha garrapata". A lo que añadía que hay muchas actuaciones "sacadas de contexto" porque "quizás no se está preparado para el contenido que yo hago".

Pero como es habitual desde que comenzara el programa de Mediaset, han sido muchas las críticas hacia el programa de Telecinco por dar voz al polémico 'youtuber'. "Un ser como este no debería tener ni un minuto de gloria en televisión", "asqueroso" o "no todo vale" son algunos de los comentarios realizados hacia el programa de Frank Blanco.

#YaesVerano20A entrevista a borja escalona ¿Que burradas dira ahora en tv? enserio no tienen contenido que tienen que llevar al tio ese para tener otra vez su minuto de fama.#YaEsFracaso #yaesverano — El Mundo De Cristian (@elmundocristian) August 20, 2022

Asqueroso que #YaEsVersano20A cuente con Borja Escalona en directo.



Un ser como este no debería tener ni un minuto de gloria en tv para poder “justificarse”. Lo siento, pero no. pic.twitter.com/WpORsZNzj9 — M 📺 (@casasola_89) August 20, 2022

¡Qué asco que @telecincoes de voz a un tipejo como Borja Escalona en #YaEsVerano! Se ampararán en que es periodismo y mil historias más pero éticamente es reprochable dar voz a gente así. — Javier Lojo (@JaviergLojo) August 20, 2022

