Pablo Motos y 'El Hormiguero', sin miedo a la Eurocopa: el as en la manga para competir contra el Albania-España

El Hormiguero de Pablo Motos está a punto de cerrar una de sus temporadas más exitosas en Antena 3. Y lo quiere hacer por todo lo alto, pese a enfrentarse directamente contra el mayor de los pesos pesados: la Eurocopa 2024 que está disputa estos días en Alemania.

Todos los partidos de la franja de las 21.00 de la noche están siendo emitidos por La 1 de TVE. Por lo tanto, las segundas partes siempre coinciden con el formato de Trancas y Barrancas.

A diferencia de otros años, cuando Antena 3 ha optado por proteger El Hormiguero de los partidos de España emitiendo reposiciones, este año no será así. Este lunes, la selección de Luis de la Fuente cierra la fase de grupos contra Albania y, seguramente, el choque tendrá una audiencia sobresaliente.

Leticia Sabater acudirá a 'El Hormiguero' el próximo lunes, 24 de junio.

Pues bien, El Hormiguero no descansará por el fútbol. De hecho, Pablo Motos tiene un potente as en la manga para competir contra España. Y ese as se llama Leticia Sabater. La polifacética artista se sentará junto al presentador valenciano el próximo lunes, 24 de junio, según avanza FórmulaTV.

Lo cierto es que la autora de hits tan bailongos como La sanchipapa, Toma pepinazo o El Polvorrón nunca había acudido al espacio de Atresmedia. Leticia Sabater servirá para que El Hormiguero dé la bienvenida al verano con su nuevo tema, Titi cómeme el toto.

A la mítica presentadora de Mucha marcha, la audiencia de Antena 3 la ha podido ver recientemente en Tu cara me suena. Leticia Sabater lo dio todo como Aitana al interpretar su tema Miamor. Su actuación, de hecho, se viralizó en redes sociales. La artista también visitó el plató del programa de Sonsoles Ónega.

Este jueves, por cierto, El Hormiguero también coincidirá con el partido de España contra Italia que emitirá La 1 de TVE a partir de las 21.00 horas. La invitada de esta noche será Marta Sánchez. La cantante cerrará una semana marcada por las visitas de Carlos Sainz, Miguel Ángel Revilla y Manuel Carrasco.

Como es costumbre, tampoco faltará la tertulia semanal de los jueves con Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo.