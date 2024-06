Manuel Carrasco la lía en ‘El Hormiguero’: su propuesta para el concierto en el Berbabéu se le va de las manos

Manuel Carrasco va a ser, la próxima semana, el primer artista español en cantar en el estadio Santiago Bernabéu. Aunque ya tiene vendida las 70.000 entradas (se agotaron hace ocho meses), el artista andaluz ha ido a El Hormiguero, como en otras ocasiones, a hablar de esta experiencia que promete que será única, con cosas que habitualmente no se ven en sus directos.

“Me siento todavía bastante tranquilo. Cuando uno lo tiene todo controlado en el show hay una especie de tranquilidad. Cuando llega el día todo se viene abajo, ese vértigo va a estar, pero para un concierto como este uno lleva preparándose toda la vida”, admitía el artista, al que conocimos en Operación Triunfo en la edición de 2003. “Desde que estaba en el vientre de mi madre, desde que me subía en la mesa del colegio a cantar. Todo eso se va preparando hasta que llegan días como este en el Berbabéu, y al final todo sale”, añadía.

La conversación estaba casi empezando cuando Pablo Motos le preguntó por la “idea loca” que tenían para este concierto. “Vamos a hacer un montón de cosas diferentes. Los que hayan ido a los anteriores van a descubrir un montón de cosas nuevas. En mis conciertos pasan un montón de cosas inverosímiles”, comenzaba a explicar Manuel Carrasco, hasta que llegó al tema de la ‘kiss cam’.

“La gente se besa, las parejas, los amigos, los conocidos, gente que no se conoce. Y nos llegan muchas peticiones donde la gente quiere pedir matrimonio”, detallaba Carrasco. Por eso han pensado la “locura” de “abrir el campo en este aspecto. El Berbabéu es un lugar icónico, toda la gente que quiera hacer la pedida como dios manda que nos lo ponga en conocimiento y a ver la que vamos a formar ahí”, avanzaba. Para ello han lanzado una web en la que inscribirse, y en la que pronto empezaron a subir el número de peticiones.

La primera vez que Pablo Motos dio un reporte había 37 personas interesadas en pedir la mano en el concierto. Y en cuestión de minutos la cosa subió a 50, 70, y en un momento dado Jorge Salvador tocó una campana para anunciar que se habían superado las 352 inscripciones. Pablo Motos bromeó entonces con lo difícil que sería subir a todos los interesados al escenario a hacer su pedida de mano, pues la locura se les acabó yendo de las manos. Más tarde, Jorge Salvador anunció las 500 peticiones.

Manuel Carrasco en ‘El Hormiguero’.

Su petición de mano

Pablo Motos quiso preguntar a Manuel por su propia historia de amor, y deslizó que conoció a su mujer en un after. Una historia que se había contado, por ejemplo, en Joaquín, el novato. Sin embargo, el invitado tuvo que desmentir la información. “Ella lo dijo un día de coña”, le reconocía. Donde sí se conocieron es en un bar, a través de una persona que conocía el cantante. “Lo que pasó es algo romántico. Me dejó su teléfono, me puso una notita en el bolsillo y a partir de ahí pues eso”, relataba el cantante.

Además, explicó que él pidió matrimonio a Almudena Navalón un día que ella salió con sus amigas y decoró la casa con velas, y compró champán. Sin embargo, ella no regresaba, por más que le escribía que pronto llegaría. “Tardó más de dos horas, quité todas las velas, las apagué y me acosté y dije ni se lo voy a pedir. Y en un momento me dijo: en diez minutos estoy. En diez minutos hice la decoración, las velas, lo que había escrito. Yo estaba más fresco que unas papas, ella venía de estar con las amigas por ahí, pero fue muy bonito”, reconoció.