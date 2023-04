Manuel Carrasco revela en 'El Hormiguero' el truco para no estar nervioso en sus conciertos: "Un tequila"

El Hormiguero ha recibido de invitado a Manuel Carrasco, quien se ha convertido en miembro Platino, al visitar por décima vez el programa de 7 y acción. El cantante onubense presentaba su nueva gira, Corazón y flecha, que comenzará en La Cartuja de Sevilla con dos conciertos, programados para el 2 y el 3 de junio. Una gira con la que revela que, a pesar de todos los años que lleva en la música, le siguen causando nervios. Unos nervios a los que mantiene a raya con un truco: un chupito de tequila.

“Me sigue dando miedo salir al escenario delante de tanta gente, es una responsabilidad”, respondió ante un Pablo Motos sorprendido por ver que los años no han logrado que se le vaya ese nervio previo a entrar en el escenario. Eso sí, Carrasco le reveló un truco para calmar los ánimos, el tequila. “Durante el día de concierto soy dos personas, la primera parte estoy mudo, pero al salir, lo doy todo. Eso sí, me tomo un tequila para suavizar la voz”, detalló el onubense.

“El fuego del tequila cambia un poquito”, agregó el artista, señalando entre risas que ese es el ‘toque’ que tiene antes de salir a actuar. “Hay que desengrasar [la voz] un poquito”, añadió con un tono irreverente.

La gira Corazón y flecha lleva ya más de 150.000 entradas vendidas. Aprovechando esto, el programa quiso mostrar cómo fue la aventura del cantante en su gira por Estados Unidos y Latinoamérica, mostrando imágenes de su encuentro con los fans en Nueva York. El propio Manuel Carrasco mostró su ilusión por encontrarse con gente de su tierra en la Gran Manzana. “En Nueva York me dieron una gran sorpresa, fueron unas 40 personas de mi pueblo, Isla Cristina, me hizo mucha ilusión”, declaró.

También, el programa dejó pasó a la emoción, al mostrar cómo Carrasco, en su anterior gira, llenó precisamente La Cartuja de Sevilla. En el escenario, el cantante recibió a su hija, Chloé, quien lanzó unos globos blancos, dejando uno de los momentos más emotivos del concierto. “Solo de recordarlo, me emoción”, señaló el onubense.

.@manuelcarrasco_ nos presenta su próxima gira “Corazón y flecha” que arranca en La Cartuja de Sevilla con dos conciertos, el 2 y 3 de junio #CarrascoEH pic.twitter.com/8CjtiADCoa — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 26, 2023

A diferencia de la anterior visita, en la que Carrasco cantó un tema creado mediante inteligencia artificial; en esta ocasión, Pablo Motos le invitó a cantar una sevillana, en honor de la Feria de Abril. El onubense no lo dudó, cogió su guitarra y cantó a capela uno de sus propios temas en el que rinde tributo a la capital andaluza.

