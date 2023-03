El diamante de 5.000 euros que se cargaron en 'El Hormiguero': toda la verdad de lo que ocurrió

El Hormiguero demostró este miércoles que vive al límite. Con motivo de la visita de Georgina Rodríguez, el equipo de Ciencia del programa preparó un experimento que estaba relacionado con el lujo. Para ello, Pablo Motos recibió a Laura Domínguez, gemóloga y experta en diamantes. Primero, la cofundadora de la joyería Condé de Diamante asombró a la audiencia de Antena 3 al llevar al plató piezas millonarias.

"Os hemos traído diamantes muy particulares porque son naturales de color, también denominados diamantes Fancy", empezó explicando la especialista mientras abría el maletín que los contenía. Enseñó cuatro: uno naranja valorado en 24.000 dólares; otro azul de 456.000; uno rosa de 1.153.000 euros y otro verde de 2.400.000 euros. "Pesa 2,17 quilates", explicó sobre el último.

Pues bien, después de desvelar que Georgina llevaba un diamante de nueve quilates en uno de sus dedos, El Hormiguero se "vino arriba" al pegar un martillazo a un diamante de 5.000 euros. Todo con el objetivo de demostrar la dureza que tiene el mineral. "Nosotros es que somos muy tontos, porque al hacer esto, todo el mundo se muere de tensión porque el diamante es lo más duro que hay, pero hay una variable, ¿no?", dijo Motos cediendo la palabra a la experta.

"Efectivamente, Pablo. La característica que más se conoce de un diamante es su dureza. Tiene un 10 en la Escala de Mohs [se utiliza para definir la dureza de los minerales]", explicó matizando que la dureza es "la resistencia a ser rallado, no a romperse, mientras que la tenacidad es la resistencia a romperse".

"Entonces, ¿se podría romper?", preguntó Motos a lo que ella respondió: "Claro, porque el diamante es lo más duro, pero a la vez, es lo más frágil". "No estamos bromeando. Ahora mismo estoy acojonado", añadió el presentador pasando el martillo a la experta: "Dale tú, que sabes más de esto". "¿Se romperá?", preguntaba ella entre risas. "No, no. Ni lo digas", espetó angustiado él.

Y así ocurrió. El diamante se partió en varios trozos. "Sí, efectivamente, le hemos dado muy fuerte", exclamó la joyera compungida ante la sorpresa de todos los presentes. "No te preocupes que lo arreglaremos", soltó Motos mientras que la realización enseñaba a la audiencia el impacto a cámara lenta. "De verdad que esto no tenía que pasar. Se nos ha ido de las manos", añadió apurado el valenciano.

Fue entonces cuando la experta explicó que el diamante recibió el golpe "por el plano de exfoliación". "Le hemos dado donde no debíamos", apuntó él. "Pues así es El hormiguero, a veces la cagamos pero bien". Ahora bien, en casa quedó la duda de si era cierto que la pieza se había roto por accidente, bien si todo formaba parte del espectáculo, pues las hormigas no paraban de hacer bromas.

'El Hormiguero' aclara lo que pasó

Para resolver estos interrogantes, BLUPER se ha puesto en contacto con El hormiguero. "Ocurrió de verdad". Fuentes de la productora nos han confirmado que, efectivamente, no estaba preparado que el diamante se rompiera. Lo que estaba en los planes era que la pieza se quedara incrustada en la base de acero, algo que no pasó porque "justo se le dio en el talón de Aquiles", tal y como explicó la experta durante la emisión.

Eso sí, para tranquilidad de todos, el diamante "estaba asegurado". Al finalizar el programa, Pablo Motos transmitió todo su apoyo a la joyera que había llevado el diamante al plató. Como detalle, nos desvelan, además, que durante el ensayo que tiene lugar cada día, el equipo del programa gastó una broma a Motos poniendo una pieza de cinco euros, por lo que la pesadilla inicial acabó convirtiéndose en realidad.

