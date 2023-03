Lluvia de críticas a Georgina Rodríguez en su primera entrevista en directo: "¿Es una broma?"

Georgina Rodríguez ha visitado El Hormiguero, y lo hace siendo el primer programa de televisión en directo al que se enfrenta. La 'influencer' y pareja de Cristiano Ronaldo ha acudido al espacio presentado por Pablo Motos para presentar la segunda parte de Soy Georgina, que se estrenará el 24 de marzo en Netflix. En la primera temporada de su docureality, estrenado hace más de un año, enseñó gran parte de su vida privada y se convirtió en todo un fenómeno en la plataforma.

Georgina se ha sentado en la silla de El Hormiguero visiblemente nerviosa y un tanto 'cortada', sobre todo por ser la primera vez que se enfrentaba a un programa en directo. "Tenía muchas ganas de conocerte", aseguraba Motos, algo que Georgina respondía agradeciendo la invitación.

"Estoy muy nerviosa", recalcaba la modelo. "Es tu primer plató en directo en televisión", recalcaba Pablo Motos para poner en valor la situación de Georgina. En ese momento, el valenciano ha introducido el contenido de esta segunda temporada de Soy Georgina.

"Mis fans van a poder ver todo lo que se imaginen. Se van a sentir muy identificados, les va a encantar. Van a conocer cosas de mi vida que no sabían, y de Cristiano también, puede ser. Además, esta temporada he viajado mucho más que la anterior", anunciaba la empresaria. "Hemos podido incluir mucho más contenido", aseguraba.

Después de comentar varios episodios de se podrán ver el próximo viernes en su reality, Motos ha querido conocer algo más de la vida de Georgina, en concreto sobre sus hijos. "Soy muy joven, me gustan los niños y soy muy organizada, son cinco en total. Me gustan mis hijos, no los de los demás", ha comentado.

En ese momento, el presentador ha querido conocer qué ocurre si sus hijos "se dejan comida en el plato" y la respuesta de Georgina ha levantado ampollas en redes sociales, donde se ha comentado la entrevista de la 'influencer' al completo, convirtiéndose en trending topic la hora entera de duración.

"Les digo que la comida no se deja y si no para merendar. A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar", una respuesta que dejaba en silencio al presentador. "Me siento muy orgullosa de su educación", añadía.

Asimismo, ha recordado cómo conoció a Cristiano Ronaldo trabajando en la tienda Gucci en la que entró el futbolista. "Después coincidimos en un evento, él fue quien vino detrás de mí, porque yo soy muy tímida", confesaba. En ese momento, Motos aprovechaba para recalcar que había notado lo "cohibida" que estaba al comienzo del programa.

"Muchas veces le miro y pienso que es maravilloso. Es un padre diez, hermano, amigo, pareja, jefe, empleado... Lo miro y pienso lo afortunada que soy porque él me ha elegido", aseguraba.

Asimismo, no ha dudado en afirmar que "no todo es fácil" en su vida, ya que ir de compras le genera "ansiedad" o incluso su avión privado les dejó "tirados" al no poder aterrizar en Manchester.

Además, ha revelado cómo es su vida en Arabia, nuevo destino de Cristiano: "Me he adaptado muy bien, fui muy condicionada, pero es un país muy seguro, familiar y cuidan mucho a las mujeres".

La entrevista de Georgina ha sido muy criticada, sobre todo por los detalles que ha revelado sobre su vida y su "carácter" en directo. "No puede ser más antinatural", "esto es inaguantable", "no se puede ser más prepotente" o "no le da el cerebro para más" son algunos de los comentarios que se han podido leer.

No lo soporto más, de verdad. Esto es inaguantable. #georginaeh — Srta. K. (@_k1993) March 22, 2023

Vaya, pobre. El aeropuerto de Manchester la dejó colgada en su avión privado. Qué duro debe ser el mundo del lujo y sus problemas... 🥺 #GeorginaEH — Adrià R.M. (@AMurilloF1) March 22, 2023

Pablo Motos está deseando terminar la entrevista, no sabe ni por donde tirar con la tía esta. #GeorginaEH — Sara (@_saragp3) March 22, 2023

Georgina le pone a sus hijos videos de niños que no tienen comida para que no dejen nada en el plato.

¿Esto está pasando? ¿No es una broma?

Mirar niños, si no coméis os convertís en pobres🫣#GeorginaEH — JJ (@otroenterado) March 22, 2023

Georgina no puede ser más antinatural y superficial y la entrevista está siendo surrealista. Tremendo Pablo en esta ocasión aguantando el tirón. Qué ansiedad me está entrando viéndola tan estirada cuando se mira en la pantalla!!! #GeorginaEH — Alba Rosado (@AlbaRosado_) March 22, 2023

