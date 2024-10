'La Revuelta', laSexta, Isabel Jiménez y 'La Mesías', entre los galardonados en los Premios Ondas 2024

Ya se han anunciado los galardonados en la 71ª edición de los Premios Ondas. En los ganadores en la categoría de televisión, han destacado especialmente RTVE, Mediaset y Movistar Plus+, con La Revuelta, las presentadoras Isabel Jiménez y Marta Reyero y las series La Mesías y Rapa han estado entre los principales premiados, con laSexta representando a Atresmedia al hacerse con el reconocimiento al mejor programa de actualidad o cobertura especial.

A las 17:00 horas, ha sido Jaume Serra, secretario general de los Premios Ondas y delegado de Prisa Media en Cataluña, desde el Estudio Toresky de Radio Barcelona en La Ventana con Carles Francino. En esta edición, RTVE y 3Cat han destacado sobre la demás al congregar un mayor número de galardones, un total de tres, frente a los dos de Mediaset y los dos de Movistar Plus+.

Entre los ganadores más notables ha estado La Revuelta. El programa presentado por David Broncano ha logrado destacar en apenas el mes de vida que tiene. El fallo a favor del formato ha sido por “atraer nuevos públicos a la televisión generalista, en un formato de entretenimiento en el que la participación del espectador es parte del éxito. Siempre desde el humor, ha sabido descubrir nuevos personajes y contenidos culturales para un horario de máxima audiencia”.

Atresmedia ha logrado representación en el palmarés con el premio para laSexta para la emisión especial Los cuatro días que nos cambiaron, presentado por Jordi Évole. El formato se ha alzado con el premio al mejor programa de actualidad o cobertura especial, galardón que comparte con los reportajes de RTVE de En Portada y La entrevista que nunca se emitió y con EITB y su documental Cuatro días de marzo.

La renovación del espacio informativo en Mediaset ha dado sus frutos, dándole el premio a la mejor conducción a dos de sus presentadoras, logrando así reconocimiento tanto para Telecinco como para Cuatro. La presentadora de la edición de sobremesa se ha llevado el galardón por “su trabajo al frente de las cámaras que recuerda la importancia de la televisión para la información”. En el caso de la conductora de Noticias Cuatro Fin de Semana, ha sido por “la solvencia y credibilidad sin maquillaje es el mejor valor para el relato de las noticias”.

David Broncano en 'La Revuelta'.

Movistar Plus+ ha logrado el premio a la mejor serie dramática por La Mesías por “abordar una historia con un reparto coral excepcional en el que los recursos narrativos son inagotables”. Mónica López se ha alzado con el premio a la mejor actriz por la temporada final de Rapa, con el que se reconocer “la profundidad de su interpretación”.

Palmarés completo (Televisión):

Mejor programa de entretenimiento: La Revuelta (RTVE)

Mejor programa de actualidad o cobertura especial: 20 años del 11-M (RTVE, EITB y laSexta)

Mejor contenido de proximidad: Col·lapse (3Cat)

Mejor conducción: Isabel Jiménez y Marta Reyero, ex aequo (Mediaset)

Mejor serie de comedia: Esto no es Suecia (RTVE y 3Cat)

Mejor serie de drama: La Mesías (Movistar Plus+)

Mejor actor: Alberto San Juan por Cristóbal Balenciaga (Disney+)

Mejor actriz: Mónica López por Rapa (Movistar Plus+)

Mejor documental o serie documental: Cómo cazar a un monstruo (Prime Video) y No estás sola, la lucha contra la Manda (Netflix), ex aequo

Premio Ondas Internacional de Televisión: Seven Winters in Tehran (Made in Germany Filmproduktion, Gloria Films Productions y TS Productions, Alemania)