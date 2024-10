La clara reivindicación de un asistente a 'La Revuelta' en silla de ruedas: "Aún espero mi certificado de discapacidad"

La Revuelta, como programa de televisión pública, también puede servir de altavoz de peticiones sobre asuntos que preocupan a los españoles. Hace unas semanas, sucedió con la sanidad pública o el precio de los alquileres; este martes, 22 de octubre, la reivindicación fue algo más concreta, pero no menos importante.

Al entrar a plató, David Broncano observó que en el lugar donde se suele situar la hamaca de playa se encontraba un hombre en silla de ruedas. "No sabía que la playa tuviese apertura para casos de movilidad reducida", apuntó el presentador de Televisión Española.

Sergio Bezos aseguró que "realmente no la tenía", pero que se las habían ingeniado para que la tuviese. De esta manera, le presentó a Juanfran, un asistente al espacio de La 1 al que un tumor en la espalda dejó en ese estado. "Gente que trae su propia silla. Aprended", bromeó Ricardo Castella.

A pesar de ir en silla, al chico le sobran ganas de "farra" y así se lo expresó a Broncano, que se preguntó si "la recuperación" consistía en "irse de fiesta". El conductor del formato de 'access' puso en foco que no todas las discotecas estaban adaptadas para personas en su situación.

"Discotecas, no sé, pero he estado en las fiestas de Aluche, en festivales en Toledo... He estado viendo a los Mojinos Escozíos", detalló Juanfran, a lo que David respondió: "Está durando más la recuperación de las fiestas de Aluche [se celebraron en junio] que de lo otro".

Más allá de las bromas, el miembro del público aprovechó su presencia en La Revuelta para hacer una reivindicación como persona con discapacidad. Y es que lleva cuatro meses esperando a que le expidan un documento que le acredite como tal: "Por lo menos, que me aceleren los trámites para el certificado de discapacidad. Aún estoy esperando. Presenté los papeles en junio".

En este momento, a ojos del Estado, Juanfran no tiene ningún tipo de diversidad funcional. "Ahora mismo estoy dependiendo de mis padres, que les agradezco todo. Sobre todo a mi padre, que es el que me lleva a los sitios en coche [...] Nadie nos dice nada. Nos dicen: 'Tenemos aquí todos los papeles, ya te llamaremos".

Fue entonces cuando David Broncano pidió al hombre que mirara a cámara y se dirigiera "al Estado español". "Que el Estado español, la administración pública, se dé un poquito de prisa para acelerar todos esos trámites. Ya no solo los míos, sino los de toda la gente en mi situación. Con el propio informe del hospital nos pueden dar la discapacidad", pidió Juanfran, desatando los aplausos del aforo.