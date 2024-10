El 'zasca' económico con el que Cucurella dejó mudo a Broncano: "Voy a dejar de vacilarle, este te salta al vuelo"

Este miércoles, 16 de octubre, La Revuelta recibió a uno de los futbolistas que ilusionó a los españoles este verano, al conseguir la Eurocopa 2024. Era la primera vez que Marc Cucurella acudía al Teatro Príncipe de Gran Vía, pero este, lejos de achantarse ante las bromas de David Broncano, le siguió el ritmo a la perfección.

El defensa del Chelsea ya entró dando guerra, con la intención de darle a Broncano una camiseta. El presentador de La 1 aceptó el regalo con gusto, si bien no pudo leer el mensaje personalizado que tenía la elástica: "No se puede. Esto me mete en un conflicto".

Las 'vaciladas' en ambas direcciones se sucedieron durante toda la entrevista. En determinado momento, Cucurella sacó a relucir el sueldo del presentador jiennense. Una cuestión que, en el momento de su fichaje, generó polémica: el presupuesto de la nueva Resistencia es de 28 millones de euros, 14 millones por dos temporadas.

Hasta ahora, ha sido habitual que los invitados hiciesen mofa de ello, y Marc no iba a ser menos. "¿Ves el programa?", quiso saber David. "Poco, es que no tengo tiempo", respondió el futbolista. "Sí tienes tiempo, sí. Los deportistas que menos entrenan de todos los deportes. Lo sabemos todos", le reprochó el 'showman'.

Para defenderse, Cucurella aseguró que se trata más bien de un entreno "mental": "Tienes que estar 'focus'. Las 24 horas". No obstante, Broncano insistía: "Perdón, pero, ¿esto lo habláis con otros deportistas? Conozco a otros deportistas, los nadadores, los tenistas, y sabes que no les gusta lo que hacéis vosotros".

El comunicador de RTVE se refería a "entrenar una hora y media al día" y, acto seguido, se interesaba en saber si algún deportista de otra disciplina se lo había echado en cara. "Nos dicen 'hijos de puta'. No, nada. Se respeta. Cada uno a lo suyo", contestó el joven.

Y aquí venía el 'zasca' que desató los aplausos del público de La Revuelta. "Tú también. Trabajas poco y cobras mucho", le soltó Marc a David. Ricardo Castella, desde su estrado, añadía gasolina al fuego: "Tú eres el Cucurella de la televisión". "Es verdad que tenemos cosas parecidas en ese sentido", admitía Broncano, entre risas.

"Solo te faltan los hijos", agregó Grison, puesto que Cucurella, con tan solo 26 años, tiene tres hijos junto a su pareja, Claudia Rodríguez. El conductor zanjaba la salida del catalán de la siguiente manera: "Voy a dejar de vacilarle, porque este chaval es un mapache. Te salta al vuelo".