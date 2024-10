Grison desvela cuál ha sido el invitado más complicado de David Broncano: “Me dijo: te puedes callar”

Desde hace años el músico Grison (de nombre real Marcos Martínez) forma parte del equipo de David Broncano en televisión. Estuvo con él en La Resistencia, en Movistar+, y ha seguido a su lado en el salto a TVE, donde cada noche pone ritmo a La Resistencia. Y no solo le da a los instrumentos, sino que también hace chistes, y hasta se ‘tatúa’ las caras de Pedro Sánchez y Pablo Motos si la situación lo requiere.

Su humor, sin embargo, no siempre es bien recibido. Y él mismo ha hablado al respecto con Victoria Martín, quien conduce el pódcast Konfesiones con living, para Kaiku Caffè Latte. Y es que hay invitados que no terminan de sentirse cómodos con las entrevistas, generalmente caóticas, que se llevan a cabo en el formato que en la actualidad compite codo a codo contra El Hormiguero de Pablo Motos.

Victoria Martín (también conocida por su pódcast Estirando el chicle) quiso saber que, de todos los invitados que han pasado por el plató del teatro, con cuál se quedaba, pero “para mal”. Una pregunta complicada, pero Grison no se hizo pequeño y se atrevió a dar un nombre: David Bisbal. La razón: “Yo creo que no le gusta no controlar la situación”. Y es que tener el control en el universo de David Broncano no es, precisamente, sencillo.

“No sé qué dije y me miró y me dijo: te puedes callar, por favor”, rememoraba el beatboxer. “Y luego me miró y me dijo: no, que es de broma”. Por su tono, ya dejaba claro que, a pesar de que el intérprete de Ave María dijo que no iba en serio, todo apuntaba a que en realidad sí lo había dicho de verdad. “Para acabar de reventar”, terminaba diciendo Grison.

Más allá de David Bisbal, que estuvo en La Resistencia por última vez en 2023, Grison también destacó otro invitado que le puso en su lugar: Antonio Resines. Y es que el actor, aunque ha visitado el programa en varis ocasiones, un día le dijo: “Tú cállate, Grison, que estás todo el día hablando, que te crees el protagonista de aquí”. “Me quedé…”, admitía entre risas el músico.

Las situaciones delicadas entre invitados y colaboradores (o el presentador) de La Revuelta no son algo excepcional. En la entrega de este lunes, sin ir más lejos, Paz Vega afeó a David Broncano que realice la pregunta de si era más machista o racista. Y aunque el presentador explicó el motivo de la cuestión, Paz no cedió, y d ijo: “A ver, que sé que estamos en un programa de humor y es maravilloso, pero admitir eso es algo que no se puede admitir. Además, que os ve más de media España”.